L’essere umano passa moltissimo tempo tra supermercati, mercati rionali e negozi. Tuttavia anche il banale fare la spesa può trasformarsi in una vera e propria esperienza. Un modo innovativo e un po’ diverso per imparare qualcosa di nuovo.

Infatti, oltre al nutrimento fisico l’essere umano ha anche bisogno di nutrimento mentale.

Quando ci si reca al supermercato si è preda, frequentemente, della sensazione di essere guidati nelle scelte da una mano invisibile.

Spesso, sulle Pagine di ProiezionidiBorsa sono apparsi articoli capaci di metterci in guardia dalle strategie di marketing utilizzate dalla grande distribuzione.

Oggi, si tratterà dell’opera, uscita nel 2013, di un ricercatore universitario, chimico e divulgatore scientifico, Dario Bressanini: “Le bugie nel carrello”.

Il libro sorprendente che guiderà chi vuole risparmiare al supermercato tra trucchi di marketing e leggende per una spesa più consapevole

Al supermercato si sarà notato come l’offerta di prodotti sia molto vasta, capace di disorientare. Tuttavia, anche se sembrano intercambiabili non tutti i prodotti hanno la stessa storia. Infatti, qualcuno di questi prodotti è caratterizzato da retroscena molto interessanti basati su credenze popolari e mode. Purtroppo, ancora oggi, la disinformazione su ciò che si mette in tavola è molta ed è questa che il libro vuole combattere.

L’autore, nelle sue pagine, scritte in maniera chiara e semplice, cercherà di fare luce sulle leggende nate attorno a certi prodotti.

La semplicità del linguaggio permetterà a tutti di approcciarsi all’opera senza riscontrare difficoltà, o essere esperti del settore.

In una sorta di “visita guidata” al supermercato, come ama chiamarla l’autore, ci si inoltrerà tra trucchi di marketing e leggende.

Questo sarà fondamentale per imparare a difendersi e a scegliere con maggiore consapevolezza.

Bressanini cerca di fare chiarezza su cose che, spesso si danno per scontate attraverso affermazioni scientificamente documentate.

Un’opera utile per tutti coloro che vogliono capire qualcosa in più andando al supermercato tra storia, leggenda e scienza. Ecco, quindi, il libro sorprendente che guiderà chi vuole risparmiare al supermercato tra trucchi di marketing e leggende per una spesa più consapevole.

