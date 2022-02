Ci sono alcuni film che tutti dovrebbero vedere, indipendentemente dai gusti di ciascuno. Si tratta di pellicole imperdibili che hanno cambiato il mondo del cinema, spesso girate da registi di altissimo livello.

Oggi ne conosciamo uno italiano davvero fenomenale. Si tratta di un vero fiore all’occhiello nel panorama filmico del nostro Paese. Dunque, andiamo a scoprire il leggendario film italiano che tutto il Mondo del cinema ha amato e che è stato di ispirazione per molti registi contemporanei.

Il grande capolavoro felliniano

Tutti in Italia conoscono Federico Fellini, il leggendario regista considerato una delle personalità più importanti della storia del cinema. I suoi film hanno fatto emozionare non solo l’Italia, ma il Mondo intero. Registi moderni come Martin Scorsese e George Lucas si sono apertamente ispirati ai suoi lavori e considerano Fellini un grande maestro della settima arte.

Sicuramente è difficile decidere quale sia il miglior film di Fellini, ma uno dei più importanti è sicuramente 8½, disponibile su Infinity. Scritto e diretto da Fellini, questo film del 1963 racconta una storia molto particolare, ispirata alle vere difficoltà creative che il regista ha sperimentato.

8½ racconta appunto di un regista in crisi creativa, interpretato dal mitico Marcello Mastroianni. Egli sta cercando di dare forma al suo nuovo film, ma non riesce a portare a termine il lavoro.

Si trova in difficoltà, pressato dai problemi personali e anche dalla troupe, pronta a girare il film e che si aspetta che lui abbia le idee chiare. Tutte le responsabilità a cui si trova di fronte e il suo blocco creativo mandano in crisi il regista.

Il leggendario film italiano che tutto il Mondo ha adorato è disponibile in streaming

Insomma, questa pellicola racconta dei problemi in cui può incappare anche un regista affermato, quando perde la scintilla della creatività. Inoltre, tratta anche della difficoltà di un artista di affrontare temi intimi e personali nelle proprie opere, che poi saranno passate allo scrutinio di un ampio pubblico.

Parla anche, e forse soprattutto, delle riflessioni di un uomo che si interroga su quanto sia difficile raggiungere la felicità.

8½ è stato subito adorato da tutti, sia dal pubblico che dalla critica. Un incredibile film di una profondità assoluta, che riesce ad emozionare anche chi non conosce il mondo del cinema. Imperdibile per l’importanza delle sue riflessioni, che possono interessare chiunque.

Approfondimento

