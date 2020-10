Scopriamo, oggi, il lavoro che ti paga per viaggiare in giro per il mondo. Non è il sogno di tutti trovare un lavoro che ci faccia viaggiare gratis? Oggi, per molti, questo può trasformarsi in una realtà. Esiste, infatti, il lavoro che ti paga per viaggiare in giro per il mondo. Ma non solo! Non si tratta di viaggi qualunque, ma spesso di soggiorni di gran lusso.

Di cosa si occupa l’hotel tester?

Il mestiere che permette di viaggiare gratis in giro per il mondo è quello dell’hotel tester.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Di cosa si occupa questa figura? Come si evince dal nome, un hotel tester testa gli hotel. È, infatti, la persona pagata per soggiornare in determinati hotel e compilare in cambio un questionario.

Sembra un sogno, vero? L’hotel tester è molto utile alle grandi catene alberghiere e ai siti di prenotazione alberghiera. Questi, infatti, offrono ai clienti servizi di alta qualità che devono soddisfare le aspettative.

Sta all’hotel tester fingersi un ospite qualunque dell’hotel e riportare a chi di dovere le sue opinioni sull’esperienza. Per questa ragione spesso l’hotel tester non si limita a dormire nella sua stanza, ma approfitta di tutti i servizi extra dell’hotel come sauna, piscina e spa.

Candidarsi per viaggiare gratis

Quello di hotel tester è il lavoro ideale per chi ama viaggiare. In questo modo è possibile rendere la propria passione anche una professione!

Ma come si diventa hotel tester? Con una semplice ricerca online è possibile trovare diverse agenzie che reclutano queste figure. Alcune di essere sono start-up che collaborano con piattaforme di prenotazione alberghiera, altre invece con catene di alberghi.

Una volta trovato il sito giusto, è possibile candidarsi come hotel tester.

Alcune di queste aziende offrono contratti a tempo determinato e indeterminato, mentre altre preferiscono chiamare i loro collaboratori solo al bisogno.

Ovviamente, però, occorre impegno anche da parte dell’hotel tester. Questa figura, infatti, deve essere attenta, affidabile, conoscere le lingue e saper mantenere i segreti.