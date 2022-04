Quando ci rechiamo al supermercato per fare la spesa facciamo sempre attenzione a ciò che acquistiamo. Una spesa consapevole e ben studiata ci permette non solo di risparmiare, ma anche di evitare inutili sprechi. Soprattutto per quanto riguarda i prodotti deperibili, la data di scadenza è un aspetto molto importante e da non sottovalutare. Tuttavia, spesso essere attenti non basta e può succedere di comprare prodotti che non riusciremo a consumare in tempo. Ci sono prodotti che tutti noi abbiamo nel frigorifero e in dispensa, perché servono per preparare moltissimi piatti diversi.

Pensiamo, ad esempio, alla farina, alle uova, allo yogurt e al latte. Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione proprio su quest’ultimo prodotto e spiegare che anche una volta scaduto può ancora rivelarsi utile. Infatti, scopriremo che anche se non possiamo più usarlo per cucinare, potrebbe aiutarci in casa in moltissimi modi diversi.

Il latte scaduto è prezioso come l’oro se utilizzato in casa in modo furbo grazie a questi semplici segreti della nonna

Le nonne ci insegnano a non sprecare e ad utilizzare ciò che abbiamo già in casa per le faccende domestiche. Ad esempio, il latte è un ingrediente perfetto per tenere pulito argento ed argenteria. Immergiamo gli oggetti da pulire nel latte scaduto e lasciamoli in ammollo per circa 30 minuti. Dopodiché, risciacquiamoli con acqua calda e vedremo di nuovo splendere l’argento. Se non possiamo immergerli, versiamo il latte su un panno e strofiniamolo sugli oggetti da pulire. Questo prodotto elimina le macchie, impedendo all’argento di ossidare.

Pelle

Lo stesso discorso vale per gli oggetti in pelle. Siano essi scarpe, borse o altri accessori, usare il latte scaduto ci permetterà di mantenere la pelle morbida e lucente, ravvivandola. Imbeviamo un panno con il latte da buttare via e passiamolo sulle superfici indicate: noteremo subito la differenza.

Macchie di vino

Durante una bella serata con gli amici, un buon calice di vino non manca mai. Che cosa succede se per errore il vino macchia qualche tessuto o, ancor peggio, il divano? Non è il caso di allarmarsi, ma piuttosto di agire prontamente. Dopo aver asciugato il vino in eccesso con della carta assorbente, versiamo del latte sulla macchia e lasciamolo agire per circa un’ora. A questo punto, sarà più semplice rimuovere la macchia e i cattivi odori rimasti.

Per le piante

Il latte scaduto è prezioso come l’oro per le nostre piante. Fonte di calcio e vitamine, il latte è un ottimo fertilizzante naturale, in particolare per piante come peperoni, zucchine e pomodori. Basterà diluirlo con acqua e versarlo nel terriccio ogni 15 giorni. Questo è un buon rimedio contro funghi ed insetti che colpiscono le piante e anche per mantenere lucide le foglie. Vaporizziamo una soluzione di acqua e latte per scongiurare l’attacco di insetti e malattie.

Scottature e punture d’insetto

Infine, forse non tutti sanno che il latte avrebbe proprietà lenitive. Usarlo sulla pelle in seguito a punture d’insetto o a una scottatura ci potrebbe aiutare ad alleviare bruciore e prurito in un modo naturale ma davvero efficace.

