Mentre il coppo alla napoletana è ben noto, misto di piccole fritture composto da molluschi e piccoli crostacei, quello alla genovese è ancora tutto da provare. Un elemento di questo fritto misto è il latte brusco. Vediamo allora come si prepara il latte brusco per farci amare le morbide crocchette del coppo alla genovese.

Il coppo alla genovese

Il coppo alla genovese, a differenza di quello napoletano, è un coppo di terra. È composto da cotolette, funghi di stagione, zucchine fritte, verdure fritte e il latte brusco. Insomma, come per il coppo napoletano, anche per quello genovese parliamo di veri e propri street food, cibo da mangiare per strada ancora caldo. Il pezzo forte del coppo alla genovese è il latte brusco. Può essere un’idea anche per i più piccini per la loro “croccantezza” e il fatto che sono a base di latte.

Ingredienti

50 gr di burro;

2 uova;

1 cipolla;

1 ciuffo di prezzemolo;

½ litro di latte;

farina;

pan grattato.

Preparazione

In una casseruola si lasciano rosolare 50 gr di burro con un ciuffetto di prezzemolo e una cipollina tritata. Si prendono le uova e si separa il tuorlo dal bianco. A parte si prepara un cucchiaio e mezzo di farina, sciolta in mezzo litro di latte, unitamente ai 2 rossi d’uovo e un po’ di sale. Ora, versiamo il tutto nella casseruola dove c’è il burro, il prezzemolo e la cipolla rosolati e si lascia sul fuoco, cuocendo per mezz’ora, ma girando di continuo. Quando è pronto si versa in un tegame o una pirofila unta d’olio e si lascia raffreddare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il latte brusco per farci amare le morbide crocchette del coppo alla genovese

Si taglia la pasta di latte a forma di rombi, che vengono passati nel bianco d’uovo e poi nel pan grattato, e così fritti. È un fritto squisito che oltre a potersi aggiungere alle altre parti del coppo alla genovese, va bene anche con le costolette di agnello e di maiale.

Ecco il link per una crema di zucca alle lenticchie rosse.