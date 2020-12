Le patate piacciono a tutti, grandi e piccini. Si tratta di un alimento molto versatile che si presta alle più svariate preparazioni. Inoltre, si adatta ad accompagnare ogni tipo di secondo piatto ed addirittura a diventare il protagonista indiscusso del pasto, in veste di primo piatto o antipasto. Quello che vogliamo proporvi oggi è un delizioso modo per consumarle come antipasto: il gustoso finger food di patate veloce da preparare.

Ingredienti per i bocconcini di patate

10 patate novelle;

20 fettine di bacon;

120 grammi di provola dolce;

olio evo;

rosmarino q.b.;

sale q.b.

Preparare i bocconcini di patate

Pelare le patate novelle, lavarle con abbondante acqua e farle lessare per circa 10 minuti aggiungendo un po’ di sale. Far raffreddare le patate quanto basta per poterle maneggiare. Tagliare la provola dolce a rettangolini in modo da poterli posizionare sulla patata. Avvolgere la patata e la provola con due fette di bacon. Ricoprire la patata con il bacon in entrambi i versi, in modo da non lasciarla scoperta. Incastrare tra il formaggio e il bacon, un po’ di rosmarino. Ripetere l’operazione per ogni patata. Preparare il forno a 200 gradi ventilato ed una teglia ricoperta dalla carta forno. Adagiare le patate sulla teglia con un filo d’olio e, a forno caldo, infornarle per circa 15 minuti. Sfornare: il bacon diventerà colorato e croccante e il formaggio si scioglierà. Si consiglia di servirli caldi per godere appieno del loro gusto.

Consigli

Per il gustoso finger food di patate veloce da preparare, si consiglia di utilizzare le patate novelle, perché hanno un gusto più dolce e delicato che contrasta bene il sapore deciso del bacon. Inoltre, essendo di dimensioni più contenute rispetto alle altre, sarà più semplice e veloce prepararle, in quanto impiegheranno meno tempo alla cottura. La provola dolce si sposa perfettamente con entrambi i sapori e, per finire, il rosmarino regalerà alle patate un gusto strepitoso.

