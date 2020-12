Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come ben si sa, nel periodo natalizio molti di noi mangiano pesce. Che sia pesce fresco o surgelato, sono moltissime le ricette che vedono questo ingrediente come protagonista. Praticamente, c’è l’imbarazzo della scelta quando si decide il menù.

Se vogliamo portare in tavola un piatto di pesce gustoso, ma allo stesso tempo non abbiamo tanto tempo, non preoccupiamoci. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare il gustosissimo secondo piatto perfetto per Natale e pronto in 20 minuti. Stiamo parlando del baccalà alla bolognese. Vediamo come fare!

Ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari per circa 4 porzioni di baccalà alla bolognese:

1 kg di merluzzo sotto sale e già bagnato;

2 o 3 coste di cardo;

1 scalogno;

mezza cipolla;

mezzo kg di pomodori pelati (o conserva di pomodoro);

1 o 2 patate lesse;

Mezzo bicchiere di latte;

Farina 00 q.b.;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.

Preparazione

Vediamo quindi come preparare il gustosissimo secondo piatto perfetto per Natale e pronto in 20 minuti. Tagliare il baccalà in cubetti regolari. Quindi passare i cubetti nella farina. Prendere una padella con dell’olio e metterla a scaldare sul fuoco. Far friggere i cubetti infarinati e asciugarli su un foglio di carta assorbente. Tagliare a cubetti anche le coste di cardo. Mettere dell’acqua in una pentola e far bollire. Quindi far sbollentare i cubetti di cardo. Tritare grossolanamente la cipolla e lo scalogno. Passare i pomodori pelati e lessare le patate.

Prendere una padella capiente e metterla sul fuoco con un filo d’olio. Aggiungere i cubetti di cardi, il trito di scalogno e cipolla e il baccalà tagliato. Quindi aggiungere un filo di acqua. Mescolare e aggiungere i pomodori o la conserva. Far bollire il tutto fino a quando l’acqua non si sarà asciugata. Quindi aggiungere il mezzo bicchiere di latte e le patate. Aggiustare di sale. Servire in tavola e gustarsi questo piatto squisito!