Il gulasch, una gustosa minestra dell’Est Europa, è la rappresentazione culinaria dell’Ungheria. Molto spesso infatti questo piatto è stato associato a questa nazione. La sua origine infatti è ungherese e, al contrario di quanto possiamo pensare, il suo nome è un aggettivo. Il nome del piatto indica la carne preparata secondo l’uso dei bovari ungheresi.

Questi bovari erano soliti girare l’Europa per vendere il loro bestiame e capitava molto spesso che dovessero cucinare in bivacchi all’aperto, spesso sotto le stelle. Vediamo più in dettaglio cos’è il gulasch, una gustosa minestra dell’Est Europa.

La sua preparazione

Sebbene sia una minestra molto speziata, prima della scoperta dell’America veniva preparata in modo semplice, con gli ingredienti che si trovavano nelle bisacce dei bovari. Con la scoperta dell’America sono arrivate in Europa le patate e la paprica, che hanno saputo dare una spinta in più al piatto.

L’Ungheria lo ha eletto a piatto nazionale, ma la sua diffusione è famosa in tutta l’Europa dell’Est.

In Ungheria ci sono addirittura otto varianti diverse di gulasch!

Alcune ricette non prevedono le patate e spesso ci aggiungono la panna acida e i crauti alla tedesca, macerati nell’aceto. Esiste anche la versione “vegana” o così parrebbe. Si chiama “mock gulasch” (mock = finto) e si prepara con le sole verdure del gulasch.

Si può tranquillamente dire che ogni famiglia in Ungheria abbia la sua ricetta principale e la sua versione personale del piatto nazionale ungherese.

Non è raro inoltre trovare delle varianti di gulasch in giro per l’Europa. La Germania, infatti, molto vicina ai Paesi dell’Est Europa, ha adottato questa minestra di carne e ne propone la sua versione. Troviamo il gulasch infatti anche in ristoranti ricercati della Germania, come per esempio a Norimberga. In questa città infatti si svolgeva il mercato bovino e qui i bovari ungheresi portavano le loro bestie per la vendita. Possiamo trovare tantissime varianti del gulasch anche in Austria, Cechia e Slovacchia.