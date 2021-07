Viene dalla foresta amazzonica questa pianta dalle proprietà incredibili. Il guaranà è una pianta sempre verde che si sta diffondendo sempre di più grazie ai suoi numerosi benefici. È una pianta ricca di caffeina (o per meglio dire di guaranina), infatti dai suoi frutti si può ricavare un integratore naturale energizzante e tonico-stimolante. Non molti sanno che è l’ingrediente base di tantissimi energy drink presenti in commercio. Si trova in capsule nelle erboristerie e nei negozi di prodotti naturali, ma si può trovare anche in tantissime parafarmacie.

Il principale componente chimico dei frutti di guaranà è la guaranina, un elemento quasi uguale alla caffeina per struttura e caratteristiche. Ma andiamo a capire in dettaglio il guaranà e le sue proprietà sorprendenti contro stanchezza e perdita di concentrazione.

Il guaranà e le sue proprietà sorprendenti contro stanchezza e perdita di concentrazione

Energizzante

Il suo elevato contenuto di guaranina lo rende un incredibile energizzante naturale. I semi di guaranà hanno una quantità di guaranina sei volte maggiore rispetto alla caffeina contenuta in un chicco di caffè. Dunque regala un sostanziale quantitativo di energia utile durante l’attività sportiva. Questo frutto migliora le prestazioni e diminuisce stanchezza e fatica durante l’attività fisica.

Memoria e apprendimento

Assumere un integratore a base di guaranà riduce la stanchezza, migliora la concentrazione mentale ed aiuta a mantenere attive le funzioni celebrali. Inoltre è utile ad attivare la concentrazione in tutti quei casi in cui ci sentiamo particolarmente stanchi e non riusciamo a concentrarci. Mantiene lucida la memoria diventando così un validissimo aiuto per tutti gli studenti o per chi è sottoposto a ritmi di lavoro frenetici.

Umore

Il guaranà aiuta anche l’umore. L’elevata presenza di guaranina in questa pianta è in grado di stimolare il nostro sistema nervoso e aiuta a mantenere alto il benessere mentale. Ma attenzione perché questo è un effetto a breve termine. Migliora l’umore ed è dunque utile in tutte le situazioni della nostra vita particolarmente stressanti o in casi di umore altalenante.

