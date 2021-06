Finalmente sono definite le condizioni per poter avere il green pass europeo. Però tutti devono sapere che il green pass cambia nome diventando certificato e potrebbe anche non essere sempre gratis

Il documento europeo si chiama EU Digital certificate Covid 19. La parola digital non deve spaventare, perché può essere rilasciato anche su carta.

A cosa dà diritto questo documento

Tutti possono viaggiare, anche coloro che ne sono privi perché il diritto di circolazione è inviolabile. Però chi ha il certificato potrà evitare l’autoisolamento o la quarantena che potrebbe essere prevista quando si sposta da un Paese all’altro.

Le condizioni per ottenere il certificato

Intanto bisogna aver fatto uno dei vaccini riconosciuti dall’EMA. Si tratta di Pfizer, AstraZeneca, Moderna oppure Johnson&Johnson. Il certificato può essere rilasciato dopo la seconda dose. I vari Stati potranno decidere di riconoscere come idoneo anche qualche altro vaccino.

La seconda condizione è risultare negativi al tampone. Infatti per adesso non è sufficiente dichiarare di essere guariti dal virus.

La normativa vuole che la guarigione sia dimostrata da un tampone negativo. Proprio per questo il “green pass” potrebbe rivelarsi un lasciapassare tutto gratis. Infatti i tamponi non sono ancora gratis, o non per tutti. Si è diffuso il tampone gratuito per gli studenti delle scuole superiori. Viene effettuato in molte farmacie che espongono l’avviso all’esterno. Per gli adulti invece il tampone è di regola a pagamento.

I costi del tampone

Si possono indicare i seguenti costi approssimativi. Il tampone molecolare in un ambulatorio privato può costare da euro 60,00 ad euro 120,00. L’antigenico varia da euro 15,00 ad euro 30,00. In farmacia si trovano anche per meno di euro 20 dei test sierologici fai da te. Però bisogna avere il coraggio di bucarsi il dito da soli per prelevare una goccia di sangue.