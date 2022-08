Lo squalo è un animale dal freddo fascino preistorico. Incute terrore per il suo potenziale mortale e per le sue fauci aguzze come lame. Anche se, per la verità, la sua attitudine all’attacco differisce molto da specie a specie. Animale diventato iconico grazie alle sue plurime celebrazioni cinematografiche, lo squalo, e in particolare quello bianco, continua a incuriosire e inquietare.

Peraltro, siamo abituati a pensarlo come un inquilino di mari tropicali che lambiscono Paesi lontani, pullulanti di pericoli. Di fatto, invece, è possibile avere con lui un incontro ravvicinato anche a ridosso delle spiagge italiane più frequentati.

Vediamo alcune curiosità sul grande squalo bianco, in quale litorale della penisola ha palesato la sua presenza e perché.

Anzitutto, si ambienta quasi esclusivamente nelle acque temperate. A causa dei bruschi cambiamenti climatici, pare che ora più di prima riesca a trovare conforto anche nelle acque del Mediterraneo.

Il grande squalo bianco, in quale litorale è possibile trovarlo in Italia

Tra tutti gli squali predatori è quello con le dimensioni più importanti. Può infatti raggiungere i 10 metri di lunghezza e le 3 tonnellate di peso. D’abitudine, a differenza degli altri squali, si nutre principalmente di animali a sangue caldo, come foche o delfini. Le tecniche di caccia, maturate in centinaia e centinaia di migliaia di anni, lo rendono uno dei predatori più esperti e letali di tutta la Terra.

Riscaldamento delle acque e fauna marina tropicale in Italia

Purtroppo, al dato attuale, gli allarmi legati all’emergenza ambientale e al riscaldamento climatico, non sono stati seguiti da fatti o decisioni governative altrettanto consistenti.

La minaccia incombente è quella legata al livello del mare. Si stima, infatti, che entro il 2100 la massa oceanica potrebbe alzarsi di 60 o 100 cm, con disgrazie correlate facili da prevedere. In tutto questo, l’Italia sta registrando un preoccupante aumento delle temperature marine: si parla di ben 26-28°.

L’ecosistema, inevitabilmente, si plasma sui cambiamenti in atto. A questo punto i mari più prossimi alle spiagge nostrane sono abilitati a ospitare una vera e propria fauna tropicale. D’altronde, non solo lo squalo bianco, ma anche meduse, barracuda e branchi di pesce vivacizzati dal caldo torrido hanno fatto capolino sui nostri litorali.

In quali spiagge italiane si possono avvistare gli squali bianchi

Ormai, potenzialmente, lo squalo bianco in Italia si può avvistare ovunque. Gli incontri con un’esemplare nel Mediterraneo sono più che documentati. L’ultimo, risale al 2017, nel mar Adriatico, poco al largo delle coste emiliane. Tuttavia, avvistamenti sarebbero avvenuti anche in Sicilia, Puglia, Sardegna e Liguria.

