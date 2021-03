Un grande economista, Milton Friedman, ci ha lasciato tanti pensieri. Uno di questi, forse il più famoso, dice più o meno così: “non esistono pasti gratis”. In sostanza, se non paghiamo per qualcosa, sarà qualcun altro a pagare per noi.

Sfruttamento del lavoro minorile, corruzione, ingenti danni ambientali. Ecco cosa succede quando non ci facciamo troppi problemi e non ci poniamo nessuna domanda. Non è normale pagare troppo poco, anche per delle banali uova di cioccolato. Lo facciamo con le migliori intenzioni, con la voglia e il desiderio di condividere con i nostri cari un pasto e della gioia.

Tuttavia, dietro alla nostra gioia, ci può essere molta sofferenza e molte ingiustizie. Ecco il grande rischio che corriamo quando compriamo queste uova di Pasqua a pochi euro.

Lavoro minorile

Il grande artista e artigiano produttore di cioccolato Silvio Bessone ha recentemente spiegato questo problema. Quando compriamo uova di cioccolato a pochi euro, spesso industriali, facciamo pagare un prezzo alto a bambini e ambiente. Non leggiamo nemmeno le etichette delle uova che compriamo, non sappiamo nemmeno quanto vero cioccolato ci sia all’interno. Compriamo e basta.

Non tutti però sono così insensibili al problema. Addirittura le Nazioni Unite, durante la Conferenza Mondiale sul Clima e sulle Nazioni, hanno creato una task force. Vediamo i punti chiave.

Deforestazione

Questa task force delle Nazioni Unite si batte per porre fine alle deforestazioni illegali. Infatti, per coltivare sempre più cioccolato dei politici senza scrupoli abbattono foreste e coltivano piantagioni illegali di cacao.

Corruzione

Per riuscire a non dare nell’occhio, questi signori dovrebbero fare un altro lavoro. In soldoni, è impossibile non dare nell’occhio e quindi, per far tacere il potere politico, lo riempiono di denaro. La corruzione da cacao è esorbitante, e colpisce naturalmente i più poveri che vedono distrutto il loro ecosistema.

Diritti umani

Come se non bastasse, sempre questi signori mettono a lavorare in questi campi spesso dei bambini, sottopagandoli e sfruttando il loro futuro. Quindi, quando vediamo uova di cioccolato troppo economiche, cominciamo a porci qualche domanda e andare a fare delle ricerche sul web.

Oppure, possiamo sempre provare a fare delle uova a casa nostra. Ecco il grande rischio che corriamo quando compriamo queste uova di Pasqua a pochi euro.