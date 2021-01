Il Governo premia i giovani anche nel 2021, in particolare regala 300 euro alle famiglie con diciottenni. Tale bonus è previsto per i ragazzi che compiranno 18 anni nell’anno corrente. Con questa iniziativa, riconfermata anche per il 2021, si aiutano famiglie e ragazzi in un momento difficile per tutti, anche dal punto di vista economico. Infatti, con tale bonus i ragazzi potranno beneficiare di attività culturali, libri, concerti, spettacoli teatrali e di tante iniziative aderenti.

Il bonus cultura nasce come un’iniziativa per promuovere la cultura tra i giovani, mediante un voucher digitale del valore di 300 euro. Per poterne usufruire sarà necessario scaricare 18app, un’applicazione che consente di gestire il bonus, generando i buoni per acquistare i prodotti presso le aziende aderenti.

Il Governo regala 300 euro alle famiglie con diciottenni

I ragazzi che nell’anno in corso compiranno 18 anni potranno richiedere la card cultura, che consentirà loro di vivere tante esperienze culturali, offerte dallo Stato. Un incentivo per avvicinare i giovani alla cultura, senza sentirne il peso economico. Con questa card cultura, infatti, i diciottenni potranno acquistare libri, e-book, audiolibri, dvd, cd, biglietti per musei, gallerie, corsi di musica e teatro. Potranno acquistare biglietti per cinema e spettacoli, mostre ed eventi culturali in genere.

È vietato ovviamente rivendere i prodotti acquistati mediante la card cultura, nonché acquistare due volte lo stesso oggetto, o acquistare per altri. Si potrà fare il reso di un prodotto acquistato, ma con il cambio con lo stesso oggetto o uno equivalente. Non si può fare il reso, con la restituzione del prezzo.

Aiuti e aiuti nel 2021

Nonostante l’importo spendibile della card cultura nel 2021 sia più basso rispetto al passato, rimane comunque indiscutibile l’utilità di questo bonus a favore dei diciottenni. Grazie a questa iniziativa i ragazzi avranno l’opportunità di avvicinarsi alla cultura, visitando un museo o una galleria d’arte, il tutto a spese dello Stato. Ad ogni modo, con i vari Decreti sono stati disposti diversi aiuti. Tra questi aiuti alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro che valgono un assegno per l’acquisto di auto.