Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un pacchetto di interventi è al vaglio del Governo per rendere meno infelice questo periodo di semi-reclusione. Quindi, la misura portante tra quelle che verranno introdotte in vista del prossimo Natale, vi è l’extra cashback, che è un rimborso fino a 150 euro per chi ha fatto almeno 10 transazioni economiche con carte e app.

Quindi, a quanto pare il Governo ci farà il regalo di Natale? A quanto pare, pronto per essere servito è il Bonus Natale, da ricevere già a dicembre. Infatti, la misura dovrebbe partire nei primi giorni del prossimo mese. Esso rappresenta il portato di una serie di riforme, già iniziate con il primo lockdown, finalizzate a favorire i pagamenti tracciabili.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Quindi, il regalo di Natale del Governo dovrà arrivare prima del previsto (si era stimato infatti per il mese di febbraio) proprio per favorire gli acquisti nel periodo festivo.

Tris di misure per il cashback

Ebbene, il cd. Bonus Natale, fa parte di un tris di misure che potrebbe portare nelle tasche degli italiani fino a un massimo di 3450 euro nel 2021, se si sommano tutti i rimborsi. Infatti, abbiamo tre tipi di incentivi nel settore dei pagamenti digitali che sono: 1) extracashback; 2) 300 euro di cashback; 3) 3000 euro di super cashback. In particolare per quanto riguarda il supercashback, saranno i primi 100mila ad essere premiati.

In tal caso, coloro che riusciranno a rientrarvi, otterranno rimborsi in due tranche, cioè una ogni 6 mesi. Inoltre, a differenza del bonus Natale, che può essere ottenuto in presenza di sole 10 transazioni, in questo caso il rimborso scatterà con almeno 50 pagamenti. In tal caso, inoltre, non rileveranno gli acquisti online ma la spesa nei supermercati e nei negozi, nonché i pagamenti a favore di artigiani e professionisti. Quindi, in conclusione, il Governo ci farà il regalo di Natale? A quanto pare, pronto per essere servito è il Bonus Natale!

Approfondimento

Quali sono le novità introdotte dal Governo per le nuove imprese? Sono stati introdotti aiuti e agevolazioni