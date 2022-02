Quasi otto miliardi in campo. Lo comunica direttamente l’ufficio stampa del Governo per misure di sostegno a famiglie e imprese. L’intervento si sviluppa in due parti: 5,5 miliardi saranno destinati al caro energia e la parte restante saranno a sostegno delle filiere produttive.

I contenuti

Nello specifico per l’energia, il Decreto legge prevede misure per «calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche e in prospettiva, misure idonee ad evitare altre crisi come quella in corso». Intanto il Governo ha fatto memoria degli interventi già in atto e pregressi. Nel III trimestre 2021 fonti governative riferiscono dello stanziamento di 1,2 miliardi. Ancora 3,5 miliardi nel IV trimestre e 5,5 nel primo trimestre dell’anno in corso.

Il Governo abbatte i costi di energia elettrica e gas ed ecco cosa prevede il Decreto legge

Sul fronte degli approvvigionamenti, intanto, il Decreto legge include un «poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali». Viene intensificata al massimo l’estrazione di gas allo scopo di diminuire la forte dipendenza dalle importazioni.

Politica industriale

Sul fronte imprenditoriale il Decreto si concentra su due settori in particolare: automotive e microprocessori. Per il primo, fino al 2030, saranno stanziate risorse «pluriennali per favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive. Inoltre sono previsti incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti». Per i microprocessori ugualmente sono previsti fondi fino al 2030 per la produzione di microchip.

Note di colore

Durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri, il presidente Mario Draghi ha utilizzato toni morbidi verso i suoi. Ha affermato: «vedete come siete bravi, ho un governo bellissimo». Il riferimento è alla punzecchiata dei giorni scorsi ad una maggioranza che non aveva dato l’ok a ben quattro emendamenti del decreto Milleproroghe. E la voce era giunta fino al Colle al punto da generare una tiratina d’orecchie al Governo. Ma la giornata di ieri pare aver ristabilito lo scenario perché, ricorda Draghi «bisogna tenere dritta la barra del timone». Avanzare con il da farsi, tant’è che il Governo abbatte i costi di energia elettrica e gas ma ecco anche cosa prevede il Decreto legge che famiglie e imprese attendevano da giorni di conoscere. Ma ancor più di vederne gli effetti nelle tariffe delle bollette.