In estate è importante più che mai prendersi cura della nostra pelle. Fra il sole, il vento, lo iodio e l’acqua salata la pelle rischia di seccarsi troppo, bruciarsi e sciuparsi.

Per avere delle attenzioni e cure ecco come possiamo prepararci all’estate. Uno dei trattamenti da fare almeno ogni due settimane è un gommage profondo su tutto il corpo. Possiamo prepararlo da sole in casa con questi ingredienti. Vediamo quali sono.

Il gommage indiano è perfetto per preparare la pelle al sole e al mare

Prepariamo questi oli e ingredienti:

50 ml di acqua di rosa;

50 g di farina di ceci;

15 ml di olio di girasole.

Per preparare il gommage versiamo la farina di ceci in un recipiente insieme all’olio di girasole. Mischiamo bene il tutto ed aggiungiamo l’acqua di rose per ottenere una pasta umida e untuosa.

Applichiamo la preparazione su tutto il corpo, anche sul viso, sulla pelle umida. Lasciamo in posa per 5 minuti finché la pasta non secca. Iniziamo quindi il nostro gommage, massaggiando bene con le mani in maniera energica sul corpo. Facciamo attenzione invece al viso e cerchiamo di essere più delicati.

Sciacquiamo poi sotto l’acqua tiepida e asciughiamo la pelle tamponandola con un asciugamano morbido.

Altri consigli per avere risultati efficaci

Il gommage indiano è perfetto per preparare la pelle al sole e al mare, ma teniamo conto di queste indicazioni. Questa preparazione è adatta alle pelli da normali a miste, facciamo attenzione alle pelli sensibili e secche. L’esfoliazione alla farina di ceci potrebbe infatti irritarle.

Possiamo sostituire la farina di ceci con 25 g di argilla rossa, ottenendo una consistenza più fine e dolce sulla pelle. Utilizziamolo all’inizio due volte alla settimana, se la nostra pelle non reagisce in modo aggressivo. Inoltre possiamo anche utilizzare l’olio di mandorle dolci al posto dell’olio di girasole. Massaggiamo bene prima di risciacquare e poi applichiamo una buona crema idratante.