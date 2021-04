Il golosissimo pesto di pistacchi fatto in casa da utilizzare per tanti piatti fantasiosi, dal risultato garantito

Il pesto di pistacchi è uno di quei condimenti che mette tutti d’accordo. È molto goloso e spesso utilizzato per condire primi piatti, ma non solo. Si può utilizzare anche per delle tartine gourmet o su di un filetto di pesce. L’accoppiata tra pesto di pistacchio e gambero in un primo piatto, ad esempio, è super vincente. Insomma, è un ingrediente che lascia spazio alla fantasia, e permette di realizzare dei piatti stravaganti e raffinati.

Può essere acquistato già confezionato, ma la soddisfazione di farlo in casa è tutt’altra cosa. Ma non solo, se fatto in casa sarà indubbiamente più fresco e anche più economico. Ecco come preparare questo golosissimo pesto di pistacchi fatto in casa.

Ingredienti

a) 250 g di pistacchi;

b) 50 g di parmigiano reggiano;

c) 3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

d) 1 mazzetto di basilico;

e) 1 spicchio di aglio;

f) la scorza di ½ limone;

g) ½ bicchiere di acqua;

h) sale e pepe, quanto basta.

Procedimento

Per preparare questo golosissimo pesto di pistacchi fatto in casa, il procedimento è semplicissimo. I pistacchi vanno privati della loro pellicina, quindi per questa operazione vanno sbollentati 5 minuti. Portare a bollore un pentolino con dell’acqua, fare sbollentare per qualche minuto i pistacchi, scolare e poggiare i pistacchi su un canovaccio pulito. Tamponare leggermente e privare della pellicina che nel frattempo sarà diventata morbida. Inserire i pistacchi all’interno del mixer e aggiungere il basilico, il parmigiano grattugiato, l’aglio, l’olio e la scorza di limone, salare, pepare e frullare. Aprire il mixer e assaggiare per capire quanto sale aggiungere (non tutti i pistacchi hanno la stessa sapidità). Aggiungere l’acqua, far ripartire il mixer qualche secondo, e il presto di pistacchi sarà pronto per essere consumato.

Per ottenere un pesto di pistacchio di altissima qualità, sono consigliatissimi i pistacchi verdi di Bronte. È un prodotto a Denominazione di Origine Protetta (DOP), che garantisce un risultato straordinario.