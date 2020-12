Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Indecisi su cosa bere a Natale? Ecco il miglior prosecco per il pranzo di Natale che può essere perfetto per il 25 dicembre. Durante le festività è importante festeggiare e aprire una bottiglia o due ed è importante passare il Natale con la propria famiglia e con serenità.

Quindi ora bisogna immaginarsi tutti quanti seduti a tavola a brindare, ma qual è il giusto prosecco da bere quest’anno a Natale?

Durante le feste si inizia a ragionare al menu di Natale. Si decide il primo, poi il secondo, contorno e via il resto. Ma fondamentale è cosa si beve. Ogni bottiglia ha la sua zona di produzione. Alcuni vengono dalla provincia di Treviso, altri dal Friuli Venezia Giulia, Lombardia o Piemonte: insomma la produzione del prosecco è abbastanza varia. E non è Natale senza bollicine.

Il giusto prosecco da bere quest’anno a Natale

Vediamo allora assieme quali bollicine sono da portare a tavola per non fare brutta figura, ma soprattutto per bere qualcosa di delizioso. Uno veramente ottimo è il Valdobbiadene prosecco superiore DOCG, che esiste anche in versione extra dry, della Val d’Oca. Questo è fantastico da sorseggiare durante l’antipasto, con il dolce, ma anche con la verdura. Ma questa bevanda è ottima anche da usare ad esempio quando si cucinano i risotti.

Un’altra grande bollicina, che al The Champagne Sparkling Wine World Championships 2020 è stata eletta come miglior prosecco al mondo del 2020, è la Follador prosecco. Questa azienda è veramente uno dei simboli del made in Italy e una storia familiare di successo apprezzata in tutto il mondo.

Un altro prosecco che merita di essere portato sulle tavole degli italiani è il Bele Casel. Tutti vini che nascono da vitigni biologici nella zone di Cornuda, Maser e Monfumo. Quindi se prima si avevano dei dubbi su cosa sorseggiare a tavola, ora questi dubbi non vi sono più, perché una mini guida è stata fornita.

