La prima nuova raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi è la seguente: il giudizio sul titolo Pattern è Strong Buy Long term con obiettivo sopra i 9,50 euro. Di cosa si occupa la società che capitalizza attualmente in Borsa circa 64 milioni di euro? Di progettazione di capi di abbigliamento per donna e uomo.

Facciamo prima una premessa.

In queste ore il Ftse Mib Future si è portato sopra i 24.000 unti, un livello che non veniva toccato da diversi mesi. Questo mostra la forza crescente del nostro listìno azionario, che a parer nostro, come scritto nei mesi scorsi, ha definitivamente abbandonato la fase ribassista pluriennale ed è diretto verso i massimi toccati nell’anno 2000. Livelli che potrebbero essere ritoccati in un paio di anni.

A Piazza Affari ci sono diverse società che presentano ampi margini di sottovalutazione e fra queste annoveriamo Pattern.

Il titolo (MIL:PTR) ha chiuso la giornata di contrattazione del 10 marzo a 4,72. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,86 ed il massimo a 4,80.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 10,91% all’anno, mentre i ricavi sono cresciuti del 22,9% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value a 5,55. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value a 9,89 circa.

La tendenza in corso è rialzista su ogni time frame analizzato, dal breve al lungo termine.

La nostra strategia di investimento e i nostri consigli operativi sono i seguenti:

fino a quando reggerà al rialzo il supporto in area 4,05 il rialzo in corso potrebbe puntare a 1/3 mesi a raggiungere l’area di 5,43. Il supporto di breve è individuato in area 4,43.

Il consiglio è di mantenere le posizioni in ottica pluriennale e di seguire la tendenza di volta in volta, in quanto le prospettive della società sono ottimali e la crescita delle quotazioni potrebbe continuare nel tempo.