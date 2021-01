Il giudizio su questo titolo azionario è sospeso fino alla chiusura di questa settimana. Cosa accadrà alla chiusura del 29 gennaio, infatti, sarà decisivo per le sorti di medio termine del titolo Cembre.

Prima di occuparci degli aspetti tecnici relativi all’analisi grafica, analizziamo gli aspetti macro del titolo.

Guardando all’analisi basata di multipli di mercato Cembre risulta essere molto sottovalutato con margini di apprezzamento che possono arrivare al 50% rispetto ai livelli attuali. Questa visione, però, è in contrasto con lo scenario previsto dall’unico analista che copre il titolo. Il suo giudizio, infatti, è Hold con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 15% circa,

Cosa fare, quindi, con questo titolo azionario?

Sicuramente chi è alla ricerca di una società di investimento trova un ottimo riscontro in Cembre. Il rendimento del dividendo distribuito dal titolo, infatti, è superiore al 4%.

Il giudizio su questo titolo azionario è sospeso fino alla chiusura di questa settimana: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cembre (MIB:CMB) ha chiuso la seduta del 25 gennaio in rialzo dell’1,5% rispetto alla seduta precedente, a quota 20,3 euro.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico seguente, la tendenza in corso sul titolo è rialzista, ma è in bilico in quanto la chiusura di questa settimana potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase ribassista. Una chiusura settimanale inferiore a 20,1 euro, infatti, potrebbe determinare un’accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate.

Prima di fare qualunque, cosa, quindi, attendere di capire cosa succederà prima di prendere posizioni di lungo respiro.

Time frame mensile

Sul mensile l’impostazione è al rialzo e al momento non si vedono pericoli all’orizzonte. Solo una chiusura mensile inferiore a 18,35 euro farebbe invertire la tendenza al ribasso. In caso contrario Cembre potrebbe continuare la sua corsa al rialzo con un potenziale guadagno di circa il 50%.

Conclusione dell’Ufficio Analisi sul titolo Cembre

Il titolo azionario è interessante in quanto è sottovalutato di circa il 50%. Prima, però, di entrare al rialzo attendere che si chiarisca il quadro di medio periodo. Potrebbero esserci, infatti, dei ritracciamenti che se ben sfruttati potrebbero far aumentare il rendimento di un investimento sul titolo.

