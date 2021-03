Come già da precedenti report, il giudizio su OpenJobMetis rimane Buy con orizzonte temporale di lungo periodo.

Il titolo, infatti, è sottovalutato qualunque sia il metodo utilizzato. Ad esempio, se si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, OpnJobMetis potrebbe apprezzarsi di circa il 50% rispetto ai livelli attuali. Analogo risultato si ottiene considerando i multipli degli utili, il Price to Book e il PEG.

Infine, anche gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio Buy, comprare subito, e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 35%.

Se a tutto questo si aggiunge che

Il titolo, che attualmente vale 0,24 volte il fatturato del 2020, è chiaramente sottovalutato rispetto ai suoi competitors.

Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto significativamente al rialzo le stime di vendita dell’azienda.

Negli ultimi dodici mesi, le previsioni di vendita sono state spesso riviste al rialzo.

Nell’ultimo anno la previsione dell’EPS è stata rivista al rialzo.

Si comprende come puntare su OpenJobMetis potrebbe essere un’ottima opportunità di lungo periodo.

Il giudizio su OpenJobMetis rimane Buy con orizzonte temporale di lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OpenJobMetis (MIL:OJM) ha chiuso la seduta del 4 marzo a quota 7,6 euro in ribasso del 1,04% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sia sul settimanale che sul mensile è rialzista e in entrambi i casi gli obiettivi massimi si trovano in area 13 euro. Il titolo, quindi, potrebbe andare incontro a un rialzo di circa l’80%.

Lo scenario rialzista verrebbe meno nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 7,36 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile