Qualche settimana fa l‘agenzia di rating Fitch ha alzato il Commercial Primary Servicer Rating di doValue al livello “2+” e ha confermato gli altri già ai massimi livelli di valutazione. Tuttavia il giudizio positivo di Fitch non ha portato bene a questo titolo azionario che da quel momento ha iniziato una fase di ribasso che potrebbe avere conseguenze negative anche nel medio termine.

Intanto gli analisti che coprono il titolo hanno un giudizio Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 22,4%.

I punti di forza di doValue sono il rendimento del dividendo che, allo stato attuale, è superiore al 5% e l’elevata crescita prevista per i prossimi anni fiscali sia per i ricavi che per gli utili. Il portafoglio ordini della società, infatti, è molto importante e ne abbiamo già parlato in un precedente articolo.

Come mai, allora, il giudizio positivo di Fitch non ha portato bene a questo titolo azionario? Quali sono le sue prospettive?

Analisi grafica e previsionale sul titolo doValue

Il titolo azionario doValue (MIL;DVL) ha chiuso la seduta del 21 settembre a quota 8,69 euro in ribasso del 4,51% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La seduta del 21 settembre potrebbe aver dato la mazzata finale ai rialzisti. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura giornaliera è stata inferiore al forte supporto fornito dal I obiettivo di prezzo in area 8,9 euro. Le quotazioni, quindi, sono adesso dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 7,942 euro. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 6,994 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura giornaliera superiore a 8,9 euro farebbe ritornare al rialzo la tendenza in corso.

Scenario di medio/lungo periodo

La tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Tuttavia la spinta rialzista sta perdendo forza e le quotazioni si stanno pericolosamente avvicinando a supporti molto importanti.

Chiusure settimanali/mensili inferiori a 7,945/8,175 euro farebbero definitivamente invertire al ribasso anche la tendenza di medio/lungo periodo.