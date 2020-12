Il gioco esplosivo e istruttivo per passare del tempo di qualità con i bimbi

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La chiusura delle scuole dovuta alla pandemia, in molte zone d’Italia, ha costretto i bimbi a restare chiusi fra le quattro pareti domestiche. Niente amici, nonni, cuginetti, compagni di scuola e la situazione diventa ancor più malinconica per i figli unici. In queste circostanze diventa fondamentale essere creativi e cercare dei modi divertenti per distrarli e tenerli su di morale.

Cosa inventarsi per passare un pomeriggio diverso con i piccoli? Un gioco esplosivo ed istruttivo per passare del tempo di qualità con i bimbi: costruire un vulcano!

Certo possibile che si sporchi un po’ la casa, ma proteggendo il piano di lavoro magari con una tovaglia usa e getta, non ci saranno danni e il divertimento è assicurato.

Materiali

a) 1 ciotola;

b) 6 bicchieri d’acqua;

c) 1 bicchiere di farina;

d) un cucchiaio;

e) 30 ml di colla vinilica;

f) giornali vecchi;

g) 1 bottiglietta di plastica;

h) 1 vassoio;

i) 1 rettangolo di cartone abbastanza largo;

l) tempere per dipingere;

m) pennelli;

n) aceto.

Preparazione del vulcano

Porre nella ciotola prima la farina, poi versare l’acqua poco alla volta fino ad amalgamarla del tutto e aggiungere la colla fino a farla sciogliere con gli altri ingredienti.

A questo punto tagliare il giornale a strisce larghe 3 cm e lunghe una decina di cm. Intingerle una alla volta nel composto precedentemente preparato. Posizionare le strisce, sempre una alla volta, sulla base di cartone precedentemente posizionata nel vassoio, lasciando scoperto lo spazio centrale.

Terminata questa operazione, posizionare la bottiglietta di plastica al centro del cartone. Rivestirla tutto intorno con i fogli di carta impregnati di colla, fino a formare una montagna. Non è essenziale fare un lavoro di precisione, se la superficie sarà irregolare la montagna sarà più realistica.

È fondamentale lasciare scoperta la bocca della bottiglia, perché farà da cratere. Completata la realizzazione del vulcano, lasciarlo asciugare. Una volta sicuri che il vulcano si sia completamente asciugato, si potrà passare a colorarlo con le tempere.

Ed ora l’esperimento!

Mettere nel cratere della tempera rossa e un bicchiere di aceto. Agitare leggermente il vulcano per far mischiare gli ingredienti e aggiungere due cucchiaini di bicarbonato. Ed eruzione fu!

Sarà bellissimo vedere lo stupore negli occhi dei piccoli, di fronte a questa “magia”! Con il gioco esplosivo e istruttivo per passare del tempo di qualità con i bimbi l’effetto è assicurato! Buon divertimento!