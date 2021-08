Chi di noi non si è mai divertito a far scoppiare le bollicine della plastica da imballaggio? Diciamolo, è un antistress fantastico. Probabilmente, il genio che ha inventato questo nuovo passatempo avrà preso ispirazione proprio da lì. Stiamo parlando di Pop it, il gioco dell’estate che sta spopolando sui social e che desiderano grandi e piccini. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pop it, il gioco sensoriale che fa impazzire grandi e piccini

È proprio così, sebbene sia nato per i bambini, il Pop It è irresistibile anche per noi grandi. Saranno i suoi colori accattivanti, le forme originali o il suo potere antistress a renderlo così desiderabile, ma in quest’estate 2021 tutti ne desiderano uno. Si tratta di un disco di silicone ricoperto di bollicine da far scoppiettare, che poi si può capovolgere dal lato opposto e ricominciare a giocare. Sembra un’idea semplice e un po’ banale così descritta, in realtà è molto di più. Questo giochino, è perfetto per i bambini, poiché li aiuta nella crescita e nello sviluppo.

Adatto dai 3 anni in su, si presta particolarmente per i bambini più agitati, ma anche gli adulti ci si divertono parecchio. Difatti, è un’attività distensiva che combatte ansia e stress. Questo perché è concepito in modo tale che ci si concentri esclusivamente sul gioco. Per questa stessa ragione viene consigliato anche in caso di ADHD o di autismo. Potrebbe rivelarsi utile anche per gli anziani e persone che soffrono di disturbi ossessivo compulsivi, come attività ripetitiva e rilassante.

Esplorando le pagine di vari psicomotricisti sui social, scopriremo che evidenziano tutte le potenzialità del Pop It per i bambini. Inoltre, potremmo trovare tante attività e giochi da fare usandolo con loro. Si può infatti utilizzare per insegnargli a riconoscere i colori, a sviluppare una corretta coordinazione oculo-manuale e anche per imparare a contare e fare le prime operazioni. Proprio per questo i Pop It stimolano il ragionamento logico e lo sviluppo cognitivo. C’è chi poi li ha usati addirittura per fare i dolci, insomma, di tutto di più. Un gioco che nasce da un’idea semplice eppure davvero geniale, basta un po’ di fantasia e i benefici saranno infiniti.

