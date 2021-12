L’inverno lo si può vedere secondo due prospettive. Se da un lato ci dona ogni giorno paesaggi suggestivi e meravigliosi, dall’altro è pieno di insidie. Il ghiaccio, che inevitabilmente si forma ogni inverno, ci crea non pochi problemi. A molti di noi è capitato di ritrovarsi il vialetto di casa, o la rampa per il garage, pieno di ghiaccio impedendoci di muoverci in sicurezza.

Quante volte ci siamo ritrovati a non avere i controllo delle ruote della nostra macchina proprio a causa di questo? Quante volte per arrivare al portone d’ingresso di casa nostra siamo scivolati o abbiamo rischiato di cadere? Beh, il ghiaccio sul vialetto o sugli scalini esterni di casa non sarà più un problema grazie a questo infallibile metodo per eliminarlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una piccola premessa

Tutto ci sembra così normale dovuto dalle basse temperature, ma forse non ci siamo mai realmente chiesti come si forma il ghiaccio. Come mai sono proprio i vialetti di casa o le stradine residenziali ad essere maggiormente colpite da questo fenomeno? Questo accade perché sono proprio i luoghi meno trafficati che il ghiaccio tende ad insidiarsi ed avere lunga vita. Nelle strade più trafficate, invece, il ghiaccio si scioglie più velocemente e inoltre l’ANAS interviene sempre in modo tempestivo per renderle percorribili. Quindi, i luoghi più ombreggiati, con meno percorrenza e più umidi il ghiaccio la fa da padrone portando a non pochi problemi sia agli automobilisti che ai pedoni. Il tutto diventa realmente pericoloso, infatti, non sono pochi gli incidenti dovuti allo slittamento delle ruote o contusioni dovute a cadute e scivolate causa ghiaccio.

Il ghiaccio sul vialetto o sugli scalini esterni di casa non sarà più un problema grazie a questo infallibile metodo per eliminarlo

Tutto ciò che ci servirà per eliminare il ghiaccio è:

Sale da cucina (grosso o fino è indifferente)

Scopa con setole dure

Acqua bollente

Alcool

Il sale specifico per il ghiaccio può essere reperito in grossi sacchi pronti all’uso in negozi di ferramenta o similari. Come sostituto, quello da cucina, va più che bene ed in realtà è anche l’alternativa più economica.

Come primo passaggio bisognerà pulire bene il luogo di interesse con la scopa a setole dure, facendo attenzione a non scivolare. Una volta ripulito il vialetto, le scale, o ciò che ci interessa, possiamo procedere con la fase successiva. Dato che il ghiaccio si forma soprattutto nelle ore notturne, sarebbe opportuno cospargere il luogo al tramonto. Non servirà molto sale, sarà sufficiente cospargerlo a manciate sulle zone di maggiore interesse e di passaggio.

Un altro metodo, da utilizzare per le strade (qualora non fosse una superficie troppo estesa), è quello di utilizzare acqua bollente con dell’alcool. Versare il tutto sui punti interessati, questo procedimento scioglierà immediatamente il giaccio eliminando tutti i rischi di pericolosi incidenti.

Avvertenza

Il sale, seppur è lo sciogli-ghiaccio per eccellenza, è anche molto corrosivo. Si consiglia di ripulire bene il tutto, dopo che il ghiaccio si è sciolto, con dell’abbondante acqua e scopa con setole dure.