A volte si fanno delle cose che si credono giuste e invece risultano errate. E’ proprio il caso di questa abitudine che tutti hanno con gli smartphone e che nella realtà si rivela sbagliata, rovinando così lo smartphone. Scopriamo allora il gesto segreto e molto importante che fa vivere bene e a lungo il nostro smartphone.

Qualche abitudine sbagliata

Lo smartphone è uno strumento che oramai fa parte della nostra vita e ci aiuta a comunicare meglio e con più facilità. Non sempre però le abitudini che si hanno, corrispondono poi a quello che veramente bisognerebbe fare.

Un errore classico è quello di non utilizzare il caricabatteria originale che come detto in questo articolo, rovina a lungo andare la batteria. C’è infatti una differenza di potenza fra i vari caricabatteria che va rispettata. Stessa cosa capita anche quando si carica lo smartphone attraverso la connessione USB del computer, che non ha la stessa potenza prevista per il telefono.

Il gesto segreto e molto importante che fa vivere bene e a lungo il nostro smartphone

Oramai è una prassi abbastanza comune d’utilizzare lo smartphone durante l’arco delle 24 ore. Anche durante la notte ci svegliamo e consultiamo l’ora. Oppure vogliamo essere sempre reperibili, se dovessimo ricevere qualche comunicazione urgente, oppure se noi stessi avessimo bisogno di chiamare qualcuno.

La necessità di avere sempre lo smartphone acceso ci ha portato a questa cattiva abitudine, che accorcia la vita e indebolisce il funzionamento dello smartphone. In effetti succede che il nostro telefono rimanga sempre acceso giorno e notte. Gli esperti invece ci invitano a spegnere il telefono ogni 2 giorni. Si spegne e si attende qualche minuto, per poi riaccenderlo di nuovo.

Benefici per il telefono

Spegnendo il telefono si ottengono due benefici. Il primo è che la batteria ha il tempo di raffreddare i suoi delicati componenti, diciamo una piccola pausa che vale come un riposo e che le allunga la vita. Il secondo beneficio si ottiene nelle prestazioni, infatti vedremo che il telefono lavorerà meglio e più veloce, perché ne beneficerà la memoria.

Spegniamo e riaccendiamo così il telefono ogni 2 giorni per allungare di molto la sua vita.