“Ma anche io come Pinocchio vendo il mio abbecedario per un bacio d’amore”.

E con questa frase di Alda Merini, vogliamo aprire questa lettura odierna. Eh già, un gesto inaspettato in grado di migliorare le nostre giornate. Esso comunica sicuramente amore ma non solo. Può essere un gesto di tenerezza, di ardore, un modo di comunicare senza l’uso delle parole.

Il gesto che tutti dovremmo fare per tornare allegri e felici anche se la giornata è stata pessima

Questo gesto ci permette di entrare in connessione con le altre persone e di liberare ormoni della felicità e del buon umore.

I suoi benefici però vanno ben oltre!

Libera endorfine ed aumenta la produzione di dopamina

Dopo qualche minuto il corpo comincia a liberare endorfine, le molecole del benessere che ci permettono di sentirci euforici e felici. La dopamina è invece un neurotrasmettitore che produce quella sensazione di esaltazione.

Stimola l’attività cerebrale

Il bacio plasma il cervello. Proprio così, baciare stimola i collegamenti tra i neuroni. Basta infatti sfiorare le labbra affinché si attivi un’area della corteccia celebrale attraverso tatto, olfatto e gusto. Esso può essere definito a tutti gli effetti un elisir di lunga vita. Secondo gli psicologi infatti chi effettua questa pratica ha un’alta probabilità di vivere la giornata con più carica ed energia. Nonché con una massiccia dose di buon umore.

Rafforza il sistema immunitario

Quando ci si bacia c’è uno scambio elevato di batteri. Tuttavia questo stimola la produzione di nuovi anticorpi.

Una vera e propria salvezza per la nostra mente e per la nostra anima. E questo lo sanno benissimo anche gli animali, che ognuno a modo proprio, a seconda della specie, pratica questa tecnica salvifica

È proprio il bacio il gesto che tutti dovremmo fare per tornare allegri e felici anche se la giornata è stata pessima. Cosa volere di meglio?