Ogni anno più del precedente, soprattutto in quest’anno di pandemia, grazie ad internet e ai social abbiamo potuto scoprire tantissimi life hacks. Ovvero, trucchi, stratagemmi e metodi furbi per rendere la nostra vita più semplice e meno complicata. Tra i più utili di tutti troviamo sicuramente quelli legati al riciclo e alla conservazione del cibo. Vediamo allora assieme in questo articolo il geniale trucco per mantenere la lattuga sempre fresca e croccante.

Un problema di umidità

La lattuga, ma anche tanti altri tipi diversi di verdura, tendono ad ammosciarsi col passare del tempo dalla raccolta. Questo problema rende la verdura uno dei primi cibi all’interno dei nostri frigoriferi ad andare a male e quindi ad essere buttati causando uno spreco. Il deperimento della verdura è dato principalmente dalla perdita di acqua e di peso da parte di questi alimenti, facendoli appassire e rendendoli molli. Possiamo però prevenire e combattere questo inesorabile processo grazie ad un semplice trucco che ci aiuterà a regolare l’umidità presente nelle nostre verdure.

Il geniale trucco per mantenere la lattuga sempre fresca e croccante

La risposta è allora davvero molto semplice. Se il problema principale è quindi il progressivo venire a mancare di liquidi, potremmo risolverlo grazie a una comune bacinella di acqua fredda con ghiaccio. Bisognerà quindi semplicemente lasciare la lattuga in ammollo per un tempo che va dai 10 ai 30 minuti. Trascorso questo tempo potremo allora recuperare la nostra verdura, asciugarla e tagliarla per poterla servire direttamente in tavola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Lasciando le foglie in ammollo per circa 30 minuti permetteremo all’acqua di penetrare attraverso le cellule chiamate stomi, ridando così vita anche alle “erbe stanche”. Questa tecnica che sembra semplice e banale riporterà allora quelle verdure molli e gommose ad una consistenza croccante e deliziosa, proprio come appena colte. Inoltre, aiuterà anche rendere le foglie più pulite. Tenere infatti la lattuga in ammollo aiuta a sciogliere lo sporco più ostinato e a raggiungere anche le fessure più difficili.

Approfondimento

Mai più vizi, grazie a questi semplici trucchi per far mangiare le verdure ai bambini