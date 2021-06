Ormai tutti, o quasi, sanno fare lo screenshot allo schermo del pc. Questa funzione, però, cattura spesso l’intera schermata. Dobbiamo quindi ritagliare l’immagine per ottenere il ritaglio di certe zone dello schermo. Per fortuna gli aggiornamenti di Windows hanno reso possibile saltare un passaggio. Ecco il geniale trucco per fare lo screenshot solo a certe aree dello schermo.

Il metodo tradizionale

Fare lo screenshot allo schermo del computer è molto semplice. Per prima cosa dobbiamo essere sicuri di visualizzare sulla schermata tutto ciò che vogliamo catturare. Dopodiché bisogna premere il pulsante stamp. In questo modo il computer registrerà l’immagine dello schermo. Ora non dobbiamo fare altro che incollare lo screenshot fatto.

Questo procedimento è semplice se vogliamo catturare l’intera schermata. In altri casi, però, vorremmo ottenere solo l’immagine di certe aree dello schermo. Che fare in questi casi? Ognuno ha il suo metodo. Quello più diffuso è quello di copiare lo screenshot su Paint e ritagliare l’immagine. In questo modo potremo decidere di scartare le parti dello screenshot che non ci servono. Esiste però un metodo ancora più veloce che pochi conoscono.

Il geniale trucco per fare lo screenshot solo a certe aree dello schermo

Per fortuna possiamo rendere questo procedimento più veloce. Ecco come! Prima di tutto dobbiamo dimenticarci del pulsante stamp. Dopo aver visualizzato la schermata che ci interessa, dobbiamo cliccare col destro del mouse. Dal menù a tendina dobbiamo selezionare “cattura schermo”. Noteremo subito che ci verranno proposte due opzioni. Prima di tutto possiamo scegliere di catturare l’intera schermata o solo l’area visibile.

In alternativa possiamo catturare solo certe aree dello schermo. Possiamo decidere noi che aree catturare ma il computer ci dà una mano. Identifica infatti in automatico le diverse immagini e sezioni presenti sulla schermata. Se stiamo visualizzando una foto, ad esempio, il sistema ci permetterà di catturarla in pochi passi. Dopo aver selezionato l’immagina potremo infatti cliccare su copia o scarica.