L’automobile è un oggetto che usiamo praticamente quasi tutti i giorni. Proprio per questo motivo, si sporca molto facilmente. E, per dare alla nostra macchina il rispetto che si merita, dobbiamo prendercene cura, imparando anche a lucidarla a dovere. Ma, se non vogliamo spendere in detergenti e prodotti troppo costosi, possiamo affidarci sempre ai rimedi naturali. E anche in questo caso, abbiamo una soluzione che tantissime persone stanno già usando. Scopriamo allora il geniale motivo per cui tutti stanno spargendo limone e bicarbonato sulla propria automobile!

Lucidare i fanali della nostra macchina con gli ingredienti naturali, ecco cosa ci serve

I fanali dell’automobile si sporcano davvero in fretta. Ma una soluzione casalinga potrebbe risolvere questo problema, senza troppe cerimonie. Ci serviranno degli ingredienti base che si possono trovare in ogni cucina e che ci aiuteranno in questa impresa. Dovremo procurarci quindi:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 1 litro di acqua;

b) ½ limone;

c) 3 cucchiai di bicarbonato.

Si tratta di tre oggetti davvero facilmente reperibili. E, se non dovessimo già averli nella nostra casa, basterà andare velocemente al supermercato per comprarli. Ma vediamo come sfruttarli insieme per ottenere dei fanali super lucidi.

Come mettere in pratica questo fantastico rimedio naturale

Prendiamo la nostra metà di limone e spargiamoci sopra del bicarbonato di sodio. Questi due ingredienti combinati, infatti, daranno lucentezza ai fanali della nostra macchina. Ora, strofiniamo con estrema delicatezza il limone ricoperto di bicarbonato sui fanali, compiendo dei movimenti circolari. Ricordiamo, per sicurezza, che il tutto andrà fatto molto leggermente. Adesso risciacquiamo con l’acqua, asciughiamo il tutto con un panno morbido e guardiamo il risultato. I nostri fanali dovrebbero essere splendenti!

Quindi, adesso anche noi sappiamo il geniale motivo per cui tutti stanno spargendo limone e bicarbonato sulla propria automobile! Ovviamente si tratta di rimedi casalinghi, non assicurati, ma che vengono dalla conoscenza popolare e delle vecchie generazioni. Quindi poniamo comunque la giusta attenzione.

Approfondimento

Immergi il limone nel bicarbonato di sodio. Il risultato è stupefacente