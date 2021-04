I padroni dei gatti sanno perfettamente quanto questi animali possano essere affettuosi e presenti con le proprie famiglie. Un micio in casa, infatti, è capace di donare amore e allegria ogni giorno, creando un bellissimo rapporto con il proprio padrone. Ma, come in ogni aspetto della vita, un felino in un appartamento presenta anche i suoi aspetti negativi. E tutti i padroni di gatti saranno concordi nel dire che uno di questi è sicuramente la passione del micio nel graffiare qualsiasi tipo di oggetto. Mobili, sedie, divani, il felino si attacca a qualsiasi cosa pur di sfogare i propri istinti. Ma forse c’è un modo per farlo smettere, se il tiragraffi non ha funzionato. Perciò, vediamo il geniale motivo per cui le persone stanno applicando del nastro adesivo sui mobili della loro casa.

Perché il gatto ama così tanto graffiare i mobili?

Partiamo dal presupposto che il nostro micio non graffia i mobili per farci un dispetto. Semplicemente, questa azioni per lui è spontanea e naturale. Infatti, tutti i gatti sentono il bisogno, prima o poi, di affilare le proprie unghie. E se un micio non vive all’aria aperta, cerca di raggiungere questo obiettivo in tutti i modi. Ed è per questo che inizia a rovinare i mobili e i divani della nostra casa. Ci sono diversi modi per cercare di fermarlo, come avevamo già indicato in questo nostro precedente articolo. Ma, se nessuno di questi dovesse aver funzionato, allora ecco un altro trucco che può fare al caso nostro.

Il nastro adesivo allontanerà il gatto dai nostri mobili e noi potremo dormire sonni tranquilli

Questo piccolo segreto viene in nostro aiuto quando il gatto che abbiamo in casa è davvero determinato ad affilare le sue unghie. Perciò, basterà ricoprire tutti i mobili che il nostro micio è solito graffiare con del nastro adesivo. Andrà bene qualsiasi tipo, da quelli di carta al tipo di nastro che si utilizza solitamente per i pacchi. Il felino, quando proverà ad affilare le proprie unghie sul nastro che ricopre il mobile, sentirà che non sta avendo alcuna soddisfazione. E, capendo che ormai non potrà raggiungere il suo scopo, si dedicherà ad altro.

Dunque, ecco il geniale motivo per cui le persone stanno applicando del nastro adesivo sui mobili della loro casa!