Molti di noi ormai si stanno abituando alle serate chiusi in casa. Purtroppo, a causa della situazione attuale, siamo costretti, per la nostra salute e per quella degli altri, a rispettare delle nuove regole. E una di queste è il coprifuoco. In tantissimi, data questa restrizione, hanno deciso di dedicarsi a nuovi film da guardare, per accrescere la loro conoscenza in fatto di cinema e per far trascorrere le ore in serenità. E cosa c’è di meglio, durante un bel film, di un po’ di patatine da mangiare seduti sul divano? In questo caso, sicuramente nessuno dissentirebbe. Ma c’è una cosa che riguarda questo alimento che forse non tutti sanno.

Come aprire correttamente una busta di patatine quando queste riportano uno specifico gusto

La scelta delle patatine avviene ovviamente in base ai propri gusti. C’è chi le preferisce semplici, per esempio. Ma chi le mangia sempre al pomodoro, al lime o alla paprika, dovrebbe seguire questo consiglio. E, soprattutto, dovrebbe sapere il geniale motivo per cui dovremmo sempre aprire le buste delle patatine da sotto invece che da sopra. Molti si lamentano, infatti, del fatto che le prime patatine sulla busta non hanno un grande sapore, nonostante abbiano scelto una busta che riportava un condimento specifico. E il consiglio che vogliamo dare serve proprio a soddisfare questa lamentela.

Aprendo il pacco dalla parte sottostante potremo gustare di più il condimento

In realtà, il geniale motivo per cui dovremmo sempre aprire le buste delle patatine da sotto invece che da sopra è molto semplice. Quando le compriamo con un certo condimento, vogliamo immediatamente assaporare quest’ultimo. E, per farlo, non c’è altro rimedio che aprire il pacco al contrario. Le patatine piene di sapore sono proprio lì perché, inevitabilmente, il condimento si stabilisce tutto sotto. Quindi, per essere contenti sin dall’inizio e mangiare subito le patatine più buone, basterà seguire questo semplice trucco.

