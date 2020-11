Sapere come conservare i propri alimenti è fondamentale per mangiare in sicurezza. E se si tratta di cibi già cotti, poi, è sempre meglio avere un’accortezza maggiore. Visto che le melanzane sono un cibo versatile che piace a tutti, noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre una guida molto semplice. E allora, ecco il geniale metodo per congelare le melanzane già cotte con facilità.

Come conservare le melanzane grigliate

Partiamo dal presupposto che avere delle melanzane grigliate congelate è davvero utile. Infatti, queste possono essere usate in diverse occasioni e per varie ricette. E averle già pronte è un grandissimo vantaggio. Per conservarle al meglio, bisognerà prima lavarle e tagliarle a fettine piuttosto spesse. Poi, andranno grigliate da entrambe le parti e, dopo averle fatte freddare, metterle in dei vasetti. E si potranno tenere comodamente in freezer anche per sei mesi!

Per le melanzane bollite invece?

Il sistema per conservare le melanzane bollite è altrettanto semplice, sia da capire che da applicare. Infatti, basterà lavare le melanzane, per poi sbucciarle e tagliarle a fettine. Dopo aver fatto bollire dell’acqua in una pentola, basterà farle cuocere per circa 15 minuti. Quando saranno diventate morbide, bisognerà farle raffreddare nello scolapasta. E, successivamente, anche qui si potranno usare dei vasetti per conservarle in freezer. Il tempo massimo è sempre di sei mesi, proprio come per quelle grigliate.

E adesso è il turno delle melanzane pastellate

Ora, vediamo come congelare le melanzane che si usano nella parmigiana. Per farlo, basterà lavarle ed eliminare le due estremità di questa verdura, tagliandola poi a fettine. Successivamente, bisognerà infarinare ogni fetta, e passarla in un secondo momento in una ciotola con dell’uovo sbattuto. Il passo successivo sarà quello di friggerle in olio bollente e aspettare che si freddino su una carta assorbente.

Anche in questo caso, basterà metterle in alcuni sacchetti o in dei vasetti, per poi lasciarle in freezer e averle pronte all’occorrenza! Perciò, ecco il geniale metodo per congelare le melanzane già cotte con facilità!

