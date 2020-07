In questo periodo, un gelato è una piccola e deliziosa concessione. Si tratta del simbolo dell’estate per eccellenza. E da qualche anno i gusti tra cui scegliere si sono moltiplicati. Dalla classica stracciatella al puffo, ormai c’è di tutto e di più. Ma estate non vuol dire solo gelato. Significa anche andare al mare. E significa anche vestitini e pantaloncini corti. Quindi, come la mettiamo con la linea? Beh, niente paura. Ecco qui la soluzione. Se siete dei fan del gelato vi sveliamo un piccolo trucco per non prendere quei kg di troppo. Infatti, il gelato può sostituire un pasto e non fa ingrassare. Ecco cosa dicono i nutrizionisti.

Quale gelato può sostituire un pasto senza far ingrassare

Sbizzarritevi sui gusti. Scegliete quelli che più vi piacciono. State sostituendo un pasto, quindi potete anche evitare di prendere solo gusti-frutta. Cercate però di prendere la coppetta e non il cono. In questo modo il carico glicemico non sarà troppo alto! Ovviamente potete anche puntare sul leggero, se lo preferite. Il ghiacciolo sarà la scelta più conveniente per la vostra linea! Ha infatti pochissime calorie ed è super rinfrescante. Insomma, è tutto nelle vostre mani. Una sola accortezza. Il gelato può sostituire un pasto. Ma solo una volta ogni tanto. È un piccolo piacere che ci concediamo. Non deve diventare un’abitudine!

Ecco cosa mangiare a cena se a pranzo avete mangiato gelato

Se a pranzo ci siamo concessi il nostro gelato, a cena sarebbe meglio rimanere sul leggero. Cosa evitare prima di tutto? I carboidrati. Pane e pasta lasciateli nei loro ripiani. Prendete piuttosto delle proteine e delle verdure. Ed evitate assolutamente dolci. Stessa cosa vale per il pasto del giorno dopo se state seguendo una dieta dimagrante.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Il gelato può sostituire un pasto e non fa ingrassare. Questo lo dicono i nutrizionisti, è vero. Ma con le dovute accortezze!