Le giornate si sono allungate e il caldo è arrivato, è tempo di mare, sole e tintarella. E cosa c’è di meglio di rinfrescarsi con un gustoso gelato? Meglio ancora se non ci si deve neppure preoccupare della linea.

Il gelato è generalmente un alimento a base di latte e frutta, ma ne esistono molte versioni. Ad esempio può essere a base di yogurt, uova e creme varie, a cui poter aggiungere pistacchi, mandorle, cioccolato, nocciole, frutta fresca di stagione, a seconda dei propri gusti.

Il gelato non è un argomento a noi sconosciuto. Infatti la nostra rubrica di cucina è piena di deliziose ricette di gelato anche in chiave fit, adatte a tutti.

È questo il gelato più gustoso dell’estate pronto in pochi minuti senza gelatiera e con pochissime calorie, adatto anche a chi ha il colesterolo e la glicemia alti.

Quella che vogliamo proporre oggi è una ricetta salutare che prevede la creazione di un gelato fatto in casa, delizioso, preparato con pochi ingredienti ed ideale da consumare come merenda fit.

Occorrente per 8 gelati

150 g di yogurt;

150 g di latte di cocco;

30 g di miele (facoltativo);

10 g di cocco rapè;

40 g di frutti di bosco.

Procedimento

In una terrina unire lo yogurt, il latte di cocco e il cocco rapè e mescolare bene con l’aiuto di una frusta da cucina, fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Mettere qualche pezzetto di frutti di bosco negli stampini da gelato e versare all’interno il composto. In fine aggiungere gli stecchini. Mettere in freezer per almeno 3 ore finché il composto non diventerà solido.

Ed ecco il gelato più gustoso dell’estate pronto in pochi minuti senza gelatiera e con pochissime calorie.

Una ricetta semplice ma gustosa e salutare, ideale anche come merenda per i bambini.