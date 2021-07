Oggi abbiamo molta più consapevolezza di ciò che mangiamo, ma questa continua ricerca di ciò che è sano ed esclusivamente bio ci porta un pochino fuoristrada. Infatti spesso circolano dei falsi miti su ciò che assumiamo che non sappiamo nemmeno come siano nati. Come ad esempio che l’ananas brucia i grassi. O tipo il gelato confezionato è veramente pieno di conservanti o è solo un falso mito? Spesso e volentieri classifichiamo tutto ciò che è chiuso dentro una scatola come cattivo o pieno di additivi cattivi. Ma non è proprio così, o comunque non tutti fanno male come noi pensiamo.

Il gelato confezionato è veramente pieno di conservanti o è solo un falso mito

Partiamo con la spiegazione degli additivi, che sono delle sostanze che si aggiungono ai cibi. Questi vengono classificati a seconda della loro funzione. Ci sono ad esempio i conservanti che rallentano la moltiplicazione di microbi, gli antiossidanti che evitano l’irrancidimento. Ci sono quelli che migliorano le caratteristiche sensoriali e la consistenza. Ad esempio i coloranti, gli addensanti, gli emulsionanti, i dolcificanti e via dicendo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Molti additivi usati nei cibi sono di origine naturale: come ad esempio la vitamina C, il licopene, la vitamina B2 o l’acido citrico. Questi sono tutti chiamati poi con un codice europeo che inizia per E. Ad esempio la vitamina C si chiama E300. Molto spesso appena leggiamo dei codici con questa lettera pensiamo subito male, ma in realtà non è così. Ovviamente poi ci sono degli additivi come nitrati e nitriti che è consigliabile invece evitare (per approfondire vedere sito AIRC).

Sì, ma nel gelato?

Torniamo al gelato confezionato. Se leggiamo attentamente le etichette dei gelati troviamo gli emulsionanti, e quasi sempre di origine naturale. Questo perché non serve assolutamente aggiungere conservanti, perché c’è già la catena del freddo che garantisce la conservazione del gelato. Come ha spiegato anche l’Istituto del gelato italiano.

Approfondimento

Molti al supermercato scelgono l’anguria senza semi, pochi sanno cosa stanno mangiando veramente.