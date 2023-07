Il gelato che costa di meno in Italia: ecco dove si può acquistare 

L’alimento più consumato d’estate è il gelato, ma qual è quello che costa di meno in Italia? I prezzi cambiano tantissimo tra un posto e l’altro, quindi, vediamo dove andare ad acquistarlo per spendere poco.

Non è estate se non si gusta un bel gelato fresco, cremoso e gustoso. Questa preparazione culinaria ha il vantaggio di essere molto versatile e di presentarsi in mille modi e gusti differenti.

In estate alcuni aumentano il prezzo del gelato vista la richiesta e ci sono zone in cui è davvero costoso. Hanno creato anche un gelato d’oro che è il più costoso al Mondo. Ma noi in questo articolo vogliamo indicarvi qual è il gelato che costa di meno in Italia così da aiutarvi a risparmiare.

Se vi trovate nella zona, magari, potete approfittare del fatto che costi così poco e avere un bel momento insieme agli amici o alla famiglia. Il gelato mette d’accordo tutti, adulti, anziani, bambini, perfino i cani lo adorano e lo vogliono.

Com’è fatto il gelato

Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamoci che il gelato è un alimento a base di latte, zucchero e aromi che viene agitato e solidificato. Ormai esistono gelati a tutti i gusti, ma qual è la sua storia?

Sembra che le prime tracce di questo alimento siano presenti in Cina nel 2000 a.C., ci sono anche in Iran. In Italia le prime testimonianze risalgono al Medioevo con latte e frutta ghiacciata.

Il gelato che costa di meno in Italia

La piattaforma tedesca Omio ha voluto indagare sul costo del gelato nelle spiagge in Italia e ha determinato un costo medio di 2,71 euro a pallina. Ecco la classifica completa:

Ravenna, Emilia-Romagna (2,00 euro)

San Vito Lo Capo, Sicilia (2,30 euro)

Marina Piccola, Capri, Campania (2,50 euro)

Sansone, Isola d’Elba (2,50 euro)

Monterosso, Liguria (2,50 euro)

Margherita di Savoia, Puglia (2,50 euro)

Cala Brandinchi, Sardegna (2,80 euro)

Rimini, Emilia-Romagna (3,00 euro)

Tropea, Calabria (3,50 euro)

Marina Grande di Positano, Campania (3,50 euro)

Come potete vedere, i prezzi variano molto anche in pochi chilometri. Nelle spiagge di Ravenna si può acquistare a 2 euro a pallina, mentre nella vicinissima Rimini si sale già a 3 euro.

Il prezzo di questo alimento estivo cambia molto se si esce dall’Italia. Pensate che costa meno di un euro in Turchia e in Francia si arriva a 4,70 euro.