Le unghie sono una delle debolezze femminili. Da quando poi i social hanno iniziato a mostrare “nail art” per ogni genere e gusto, la tentazione è davvero troppa. Come si può rinunciare a unghie eleganti e perfette? Il gel per unghie, infatti, promette davvero molti vantaggi a cui è particolarmente difficile dire di no. Tuttavia ancora molte persone hanno dei dubbi su questo trattamento e sui suoi reali benefici. Ma il gel per le unghie fa davvero male? Scopriamo assieme, analizzando benefici, svantaggi e rischi di questo processo.

I vantaggi

I punti forti di questo trattamento sono certamente molto evidenti. Il primo è senza dubbio quello di avere una manicure perfetta e che dura nel tempo. Per quasi un mese infatti non ci sarà bisogno di ritocchi di nessun genere. Il gel è infatti è molto più resistente dello smalto normale e di quello semipermanente, e questa resistenza si trasferirà anche all’unghia in toto.

Con il gel inoltre si può scegliere la lunghezza che più si preferisce, con vantaggi per quelle persone le cui unghie si spezzano facilmente. Inoltre questo trattamento è particolarmente indicato per coloro che soffrono di onicofagia, poiché il gel non permette di mangiarsi le unghie naturali.

A cosa bisogna fare attenzione

Il gel per unghie fa davvero male? Sicuramente non porta solo benefici ma possiede anche lati negativi. Con i giusti accorgimenti, però, si possono prevenire praticamente tutti.

Prima di tutto conviene rivolgersi esclusivamente a centri specializzati: questo preverrà i rischi di dermatite che si corrono nel caso dell’uso di prodotti non sicuri. I costi, però, saranno abbastanza elevati, sicuramente più di uno smalto normale. Ogni mese bisogna, infatti, recarsi dall’estetista per rinnovare il gel e anche tutte quelle volte che si rovina per qualche motivo. Oltretutto, se si ama cambiare spesso aspetto alle proprie unghie, questa non è la soluzione adatta.

È, inoltre, di un trattamento sconsigliato a chi ha già unghie fragili e bisognose di cure, perché il gel potrebbe indebolirle ulteriormente. Infine, per quanto non sia vero che il gel non fa respirare l’unghia, sarebbe meglio non tenerlo continuamente per più di 3-4 mesi. Le unghie infatti non respirano, ma si nutrano tramite i vasi sanguigni. Un periodo di riposo però è assolutamente consigliato.