Il gatto potrebbe buttare gli oggetti a terra dall’alto per questa ragione

Uno degli animali allo stesso tempo più misterioso e intelligente vive con noi in casa. Si tratta del gatto e rappresenta per qualsiasi esperto ed appassionato un enigma. Già millenni fa, nelle culture dell’antico Egitto, i gatti erano alla stregua di semi divinità: merito del loro atteggiamento aristocratico. Ma anche della straordinaria bellezza e forse di una sorta di naturale distacco dalle cose circostanti.

I gatti sembrano sempre bastare a sé stessi. Apprezzano le coccole e le adulazioni. Ma spiegare il perché dei loro movimenti con una origine semi-divina non basta agli appassionati. Infatti, sappiamo benissimo che sono animali dotati di un grande pragmatismo e perfettamente inseriti in un contesto di evoluzione animale che spiega molto di loro.

Questo ci aiuta anche a rispondere a domande concrete. Ad esempio, spesso li vediamo impegnati a osservare qualche oggetto sopra un tavolo o un piano rialzato. Poi con una mossa fulminea e apparentemente crudele la fanno cadere dall’alto. Questo può causare anche discreti danni in casa, specie se si tratta di vasi, bicchieri oppure oggetti preziosi.

Il gatto potrebbe buttare gli oggetti a terra dall’alto per un motivo molto particolare.

Un comportamento antico e istintivo

Attirare l’attenzione su di loro non è la spiegazione originaria del gesto. Di certo è un comportamento estremamente diffuso e da affrontare nel modo giusto. Infatti, se notiamo che il gatto vuole farsi notare, non dovremmo rispondere alle sue sollecitazioni. In questo modo infatti gli faremmo capire che la sua strategia ha successo. Dovremmo imparare a prevedere ed evitare il problema dandogli da mangiare prima delle sue lamentele. Oppure abituandoci a giocare più spesso. Come detto, però, se la ragione è ottenere il cibo, si tratta di una semplice astuzia.

Il gesto potrebbe però avvenire a prescindere dalla volontà di farsi notare. E sarebbe collegato alla necessità di comprendere analiticamente il Mondo che circonda il gatto. Una sorta di istinto di caccia, infatti, lo conduce a voler capire se gli oggetti che si trova d’avanti possono essere pericolosi. In generale, il gatto vuole studiare la reazione che assumono dalla sollecitazione.

Potrebbe infatti sospettare che l’oggetto sia animato, oppure che abbia qualche funzione particolare. L’intelligenza analitica del felino d’altronde è stata nella sua storia evolutiva uno dei maggiori punti di forza. I gatti erano cacciatori notturni, dotati di un grande spirito di osservazione e di una intelligenza spaziale molto sviluppata. Per questi motivi sono così abili nel posizionarsi nei punti di casa dove possono avere il controllo della situazione. Non dovremmo così sorprenderci che il gatto con la zampa voglia rendersi conto del peso, della consistenza e del materiale di cui è fatto un oggetto. Così come la sua reazione a una piccola aggressione.

Peraltro il comportamento che abbiamo osservato potrebbe essere alla base di molesti rumori notturni. Così ci svegliamo di soprassalto nel cuore della notte. Dovremmo sapere che esistono alcuni metodi per evitare che il gatto faccia rumore notturni disturbando il sonno nostro e dei vicini. In questo modo potremmo anche scongiurare il rischio di ricevere lamentele da parte degli altri inquilini del condominio.

