Se qualcuno sta cercando un gattino che sappia stare in famiglia, giocherellone con i bimbi e rispettoso anche degli altri animali, allora la razza di cui parleremo è proprio quella che ci vuole. Ecco allora il gatto per la famiglia affettuoso e docile sia per i piccini come per i grandi. Il gatto siberiano.

Un gatto d’origine lontana

La sua origine si trova in Siberia una terra inospitale e fredda, proprio il contrario delle caratteristiche di questa razza. Introdotto in Europa dagli anni 90 è diventata subito una delle razze più amate e adottate in famiglia.

Il pelo del siberiano può avere diversi colori e passa dal tigrato al nero, all’argenteo. Il pelo è semilungo e ha la caratteristica di essere idrorepellente, come lo può essere quello di un animale che viene dalla Siberia.

Le caratteristiche fisiche

E’ un gatto abbastanza robusto, sia nella costituzione fisica come anche nella salute. Ha dei muscoli ben forti e si ammala difficilmente. La sua vita è abbastanza lunga di circa 15 anni e raggiunge da adulto i 9 Kg di peso.

Le caratteristiche comportamentali

Il gatto siberiano ha un carattere molto docile e affettuoso e si rapporta bene sia con i grandi che con i piccini. E’ un giocherellone e non perde l’occasione di farlo con i più piccoli. Si adatta bene al clima familiare in cui entra senza difficoltà anche grazie al suo carattere mansueto.

Due importanti vantaggi. Il gatto per la famiglia affettuoso e docile sia per i piccini come per i grandi

Ha inoltre due vantaggi non trascurabili fra i suoi punti di forza. Riesce ad andare d’accordo con gli altri animali di casa e anche con quelli presenti nel vicinato.

Un’altra importante caratteristica è di essere adatto per quelle persone che rivelano allergia verso i gatti e questo perché il suo corpo produce una bassa quantità dell’allergene in questione.

Tirando le somme, considerando che i gatti a differenza dei cani sono degli animali nati come solitari, il gatto siberiano rivela tutte le caratteristiche per essere il gatto che ci vuole per vivere in famiglia.