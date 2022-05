Chi di noi possiede un gatto sa bene come sia difficile mantenere pulito e in ordine. Se possiede una lettiera in casa o sul balcone, è una sfida continua contro lo sporco e le puzze. Spesso il gatto è autonomo e riesce a coprire gli escrementi con la sabbia. A volte però può succedere che il gatto non centri il buco della lettiera e faccia i suoi bisogni fuori. Oggi vedremo un semplice metodo che tutti dovremmo adottare per evitare macchie sul muro e per pulire ed igienizzare più in fretta. Ecco in che modo il gatto non sporcherà più il muro grazie a questo oggetto che tutti abbiamo in casa.

Non sempre il micio è pulito come crediamo

Quando il gatto deve fare i suoi bisogni nella lettiera, ama essere da solo lontano dai nostri occhi. Se lo fissiamo negli occhi è possibile che per dispetto si metta a grattare la sabbia e a farla uscire dalla sede. Un altro comportamento che non è raro è quello di grattare con le unghie il muro dopo aver deposto gli escrementi. Quello che capita più spesso, però, è che il gatto non centri il buco e schizzi la pipì e la cacca lungo il bordo della lettiera e non solo. Spesso raggiunge anche il muro attorno alla lettiera. Pulire la sabbia non basta più, perché il muro sarà pieno di incrostazioni e di sporco. È probabile, però, che non abbiamo ore libere tutti i giorni per pulire ed igienizzare, di conseguenza dobbiamo trovare un metodo alternativo.

Il gatto non sporcherà più il muro di cacca e pipì se useremo questo piccolo trucco

Il metodo che proponiamo è di riporre un giornale aperto sotto alla lettiera e attorno al muro. Possiamo fissarlo con dello scotch di carta in modo che rimanga fissato. Se vogliamo un risultato ancora più efficace, possiamo anche tappezzare il bordo della lettiera con il giornale.

In questo modo, ogni volta che il gatto avrà sporcato o bagnato, potremo semplicemente rimuovere e gettare via il quotidiano. Non dovremo pulire e strofinare, sarà sufficiente sostituire la carta e riposizionarla. Proteggeremo così sia il pavimento che il muro e guadagneremo moltissimo tempo.

Sembra incredibile ma con questo semplice metodo eviteremo macchie e puzze e il nostro gatto sarà anche più contento.

Approfondimento

La lettiera sarà profumata ed igienizzata con questo rimedio fai da te e a costo zero