I gatti sono animali meravigliosi e particolari. Essi passano gran parte del loro tempo a mangiare, dormire e lavarsi. Pertanto, può sembrare strano se, di punto in bianco, il nostro gatto smette di farlo. Il gatto non si lava più? Potrebbe essere sintomo di qualcosa di più grave, vediamo insieme il perché.

La vecchiaia

Il gatto ha un’età media di vita che va dai 10 ai 15 anni, anche se sono numerosi i gatti che superano senza grossi problemi anche i 20 anni. Come anche gli umani, essi invecchiano e, proprio con l’età possono insorgere problemi fisici che rendono loro difficoltosa la normale routine di pulizia quotidiana. Oppure, possono insorgere problemi quali demenza senile a causa della quale il gatto dimentica di lavarsi e finisce con il trascurare la propria igiene personale.

Problemi articolari

Legati alla senilità ci sono anche i problemi articolari che possono rendere difficile e doloroso l’atto di lavarsi. Se il gatto si muove meno e la sua vita è molto più sedentaria di prima, è possibile che possa insorgere rigidità articolare o patologie croniche come l’artrite. Dunque, nel caso in cui diventi evidente la sua difficoltà nei movimenti è bene rivolgersi al veterinario.

Problemi ai denti

È bene prestare attenzione ad alcune abitudini del gatto: se egli fatica a mangiare o fa cadere di bocca il cibo che mangia, probabilmente il gatto ha dei problemi ai denti. Con l’età è normale che si formino placca e tartaro e, se non curate, possono portare problemi più seri che gli faranno provare dolore a denti e gengive. Questo ovviamente si ripercuote sulla sua igiene personale, pertanto potrebbe essere un campanello d’allarme.

Sovrappeso

Se il gatto è in sovrappeso è possibile che si trovi in difficoltà nel curare la propria igiene personale. Soprattutto con il passare degli anni, le abitudini sedentarie lo possono portare a prendere dei chili di troppo e questo gli rende difficile raggiungere determinati punti che devono essere puliti.

Il gatto non si lava più? Potrebbe essere sintomo di qualcosa di più grave e queste sono le cause principali. Raccomandiamo di prendersi il tempo per osservare il gatto per vedere se le sue abitudini sono cambiate. I nostri mici non hanno la possibilità di parlare, ma con un po’ di attenzione si può capire se c’è qualcosa che non va.

Approfondimento

