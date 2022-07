Il gatto non lecca solo il muro ma anche la plastica e il motivo è molto curioso

Per la rubrica “il mio gatto fa cose strane” abbiamo in serbo un’altra chicca per aiutare tutti gli appassionati di questi felini a decifrare i loro buffi comportamenti. I sensi più usati dal gatto sono senza dubbio l’olfatto, l’udito e il gusto. Ed è per questo che ci capita di vedere il nostro gatto leccare qualcosa, che può essere il muro o il pavimento. La prima cosa a cui dobbiamo pensare è che loro, attraverso muso e lingua, reperiscono informazioni importanti. Ma proprio non riusciamo a spiegarci perché debbano leccare proprio la plastica.

Che delizia il muro e il pavimento

Sappiamo già perché il gatto ci lecca piedi e mani e, come abbiamo detto, spesso lecca gli oggetti che lo circondano per reperire informazioni. Ma non è sempre così. Potrebbe non esserci una risposta univoca, per esempio, sul perché il gatto lecchi il pavimento. Se lo fa una volta ogni tanto, probabilmente non c’è bisogno di indagare. Se a farlo, invece, è un gatto anziano potrebbe denotare una carenza di vitamine o sali minerali, o magari un problema ormonale. Gli stessi motivi potrebbero spingerlo a leccare il muro. Un atteggiamento tanto buffo potrebbe nascondere un problema più serio, come un’insufficienza renale. Tuttavia, potrebbe essere anche segnale di stress o disturbi psicologici, soprattutto se il gatto prova disagio a seguito di un trasferimento o di un nuovo arrivo in famiglia. Diverso, e ancora più curioso, è il discorso della plastica.

Il gatto non lecca solo il muro ma anche la plastica e il motivo è curioso

A molti sarà capitato di sorprendere il gatto intento a leccare i sacchetti plastica, o la plastica delle confezioni di acqua. È bene sapere che i gatti impazziscono per questo materiale. In primo luogo, per il rumore che produce, che i gatti associano a piccole prede e che scatena in loro la voglia di cacciare. Se la plastica conteneva cibo, è verosimile che il gatto ne senta ancora l’odore e, pensando di riuscire a racimolare qualche residuo, lecchi la superficie nel tentativo di mangiarlo.

Infine, bisogna tenere presente che la plastica contiene etilene, una sostanza che assorbe gli odori. I gatti, col loro olfatto sviluppato, si butteranno a capofitto su di essa, per tentare di capire l’origine di quell’odore particolare che fiutano. Il materiale dei sacchetti di plastica, poi, è trattato con acidi presenti naturalmente in cibi di origine animale e vegetale, che servono a renderli biodegradabili. Questo è un altro motivo che spingerà il nostro gatto a leccare il sacchetto di plastica. Quale che sia la motivazione dietro questo buffo comportamento, è importante monitorarlo, soprattutto per evitare che il gatto possa ingerire accidentalmente la plastica. Dovesse mai succedere, è bene contattare subito il veterinario. Il gatto non lecca solo il muro o per terra, ma tutto ciò che reputa possa fornirgli preziose informazioni su ciò che lo circonda. Sta a noi proteggerlo da eventuali “effetti indesiderati”.

