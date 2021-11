Un animale domestico in casa è una fonte di gioia incommensurabile. L’affetto che riusciamo a ricevere dai nostri amici a quattro zampe, infatti, sembra davvero infinito. I nostri animali si accorgono di quando siamo tristi e tentano in tutti i modi di starci vicini. Cercano di passare più tempo possibile con noi e provano in tutti i modi a renderci allegri ogni secondo della giornata. Solo una cosa manca ai nostri amici pelosi: la parola. Ma, proprio per l’importanza che hanno nella nostra vita, dovremmo imparare a leggere ogni segnale che ci inviano. Capire il loro modo di comunicare e afferrare ogni messaggio che ci stanno mandando è fondamentale per creare con loro un rapporto solido e duraturo.

Il gatto in questo strano modo ci mostra un grandissimo amore ma noi spesso lo fraintendiamo

Oggi, tra gli animali domestici, ci concentriamo sul gatto. La maggior parte delle persone considera il felino domestico come troppo indipendente e spesso egoista per creare un rapporto profondo con il padrone. Ma le cose non stanno assolutamente così. Il gatto, infatti, ama la propria famiglia e ha i suoi modi per dimostrarlo. In questo nostro precedente articolo, per esempio, ne avevamo indicato uno che non sempre viene capito. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato un atteggiamento del gatto che indica affetto ma che non viene recepito da tutti. Oggi continuiamo questa lista e vediamo come il nostro micio cerca di dirci che ci ama a modo suo.

Ecco un modo in cui il nostro micio cerca di dimostrarci il suo affetto e la sua voglia di stare con noi

Come abbiamo capito, quindi, il gatto ha un linguaggio tutto suo. Imparare a cogliere ogni sfumatura del suo atteggiamento, non potrà che aiutarci a rendere ancora più solido e duraturo il rapporto che abbiamo con lui. Quindi, cerchiamo di capire quando il nostro micio sta provando a dimostrarci affetto. Infatti, ci sono alcuni modi che per noi sono inconcepibili, eppure per lui sono tanto chiari e decisi. Uno di questi è darci le spalle quando lo sgridiamo. Molti di noi prendono questo gesto come una sfida, quasi che il gatto stia facendo l’offeso o non abbia neanche la voglia di guardarci perché stiamo urlando. Questa può essere sicuramente un’opzione, ma non è di certo l’unica.

Infatti, nonostante i gatti siano piuttosto permalosi in generale, quando vengono ripresi sentono un forte senso di tristezza. E pur di non dar vita alla sfida con noi, guardandoci negli occhi o attaccando, preferiscono voltarci le spalle e rimanere fermi, quasi a non voler iniziare una guerra. E questo proprio perché ci amano. Quindi, ora lo sappiamo. Il gatto in questo strano modo ci mostra un grandissimo amore ma noi spesso lo fraintendiamo.

