Il gatto è uscito di casa e non torna più: ecco dove va in segreto e come trovarlo subito

In molti ci chiediamo dove va un gatto quando sparisce e poi torna ore dopo. Grazie agli esperti siamo in grado di sapere dove va e cosa fa quando è lontano da casa. Ecco tutti i dettagli.

Occuparsi di un gatto può essere l’attività più bella del Mondo, ma anche la più preoccupante. Infatti, togliendo la possibilità che possa avere dei problemi di salute, un felino è del tutto indipendente e molto vivace.

Ogni gatto, inoltre, ha un suo carattere ed è molto diffidente con le persone. Ma una volta conquistato sa dare tantissimo affetto e compagnia. Le persone che tengono con loro dei gatti possono farlo in diversi modi: tenerli solo fuori nel giardino, tenerli solo in casa oppure un po’ in casa e un po’ fuori.

Questa ultima opzione è quella un po’ più particolare. Cosa fare quando il gatto è uscito di casa e non torna più, ad esempio? Passano le ore e la preoccupazione cresce, ma spesso ci dimentichiamo che loro sono predatori, abituati a vivere nella natura.

Ogni volta che vogliono uscire ed ogni volta che spariscono per ore o per giorni ci sono dei motivi ben precisi dettati. Vedremo nel dettaglio, qui di seguito, che cosa dice il loro istinto, ma anche dove vanno e come trovarli velocemente.

Il gatto è uscito di casa e non torna più: i posti dove cercarlo

Non bisogna commettere l’errore di pensare di non dare abbastanza al nostro gatto, quando non è così. Lui è in grado di adattarsi molto facilmente alla vita domestica, si prende i suoi spazi, i suoi giochi e i suoi passatempi, ma ha assoluta necessità di sfogare il proprio istinto.

Soltanto un giusto equilibrio tra questi due aspetti lo farà stare sempre in perfetta armonia e salute. Quando si allontana da casa, ad esempio, non è perché si è stancato di noi, ma perché ha delle cose da fare.

La sua natura lo porta a svolgere le seguenti attività:

perlustrazione del “suo” territorio;

del “suo” territorio; capire se sono comparsi altri animali, in particolare altri gatti;

cacciare : anche se ha tutto il cibo a disposizione non può rinunciare ad una preda di cui prendersi gioco;

: anche se ha tutto il cibo a disposizione non può rinunciare ad una preda di cui prendersi gioco; avere lo spazio per divertirsi e interagire con tutto quello che trova;

con tutto quello che trova; corteggiare e accoppiarsi (se non è sterilizzato o castrato);

trovare posti al sole per sdraiarsi in sicurezza.

Naturalmente, il gatto sa perfettamente che ha un posto sicuro e una casa alla quale tornare. Inoltre, non dimenticherà mai il profondo legame che lo lega alle persone che ci abitano. Per questo, anche dopo qualche giorno, tornerà sempre.

Il segreto per trovarlo subito

Dopo aver capito cosa fa e dove va un gatto quando esce, è utile sapere come richiamarlo. Se il gatto rimane in zona e non si allontana troppo c’è un trucchetto per attirare la sua attenzione ed è usare un rumore a lui molto familiare.

Questo può essere sbattere le sue crocchette preferite nel barattolo, arrotolare la confezione del suo adorato snack oppure abituarlo a qualche altro suono. Può essere il suo nome, perché anche i gatti sanno benissimo come li abbiamo chiamati, oppure il battito delle mani o un particolare versetto.