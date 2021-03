I gatti sono a tutti gli effetti delle creature straordinarie. È difatti incredibile come riescano ad entrare nei cuori dei padroni mantenendo allo stesso tempo una riservatezza e un’indipendenza assoluta. Solamente chi ha un gatto sa bene come questo animale sa mostrare amore in tanti modi diversi, che sono però visibili solo a chi fa attenzione, ed è proprio questo a renderlo straordinario. Come abbiamo già avuto modo di vedere le razze di gatto domestico sono diverse. Nel continuare a presentarle, oggi ne andremo a racontare una a dir poco particolare. Ecco infatti il gatto domestico gigante che sembra un leone ed è fedele come un cane.

Una razza particolare

Difatti l’abbiamo detto tante volte, per quanto si possano raccogliere sotto una sola specie, le razze tra loro presentano caratteristiche alquanto differenti. Avere in casa un esemplare di Ragdoll o uno di Siamese non è la stessa cosa. Non solo le particolarità fisiche, ma anche e soprattutto il carattere cambia molto. Per questo è importante conoscere le diverse razze, di modo da sapere quale può essere il gatto giusto per noi. Quello che andremo a svelare oggi difficilmente lo sceglieremo come ospite di casa, ma nonostante questo vale la pena conoscerne le peculiarità. Dunque ecco il gatto domestico gigante che sembra un leone ed è fedele come un cane.

Il Savannah

La razza Savannah risulta essere il risultato dell’unione tra un gatto domestico e un Servalo. Proprio per questo ricorda moltissimo un animale selvatico della savana, come appunto un leopardo o un leone. Oltre al manto e al pelo anche un’altra caratteristica ci trasmette la sua straordinarietà, ovvero la lunghezza. Infatti alcuni esemplari superano ampiamente il metro. È questo il motivo, insieme anche al peso e all’altezza, a renderlo il gatto domestico più grande al mondo.

Inoltre parliamo di una razza che anche caratterialmente si discosta molto dalle altre. Difatti presenta un forte attaccamento al padrone, caratterizzato da una forte dipendenza, ricordando in molti atteggiamenti la fedeltà di un cane. Per quanto si tratti di un animale assolutamente fantastico, acquistarlo e tenerlo nella propria abitazione non è un gioco da ragazzi. A causa della sue peculiarità infatti il prezzo per un esemplare si aggira attorno ai ventimila euro, decisamente di più rispetto a quanto molti si aspettano.