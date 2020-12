Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo parlare del gâteau di patate in padella l’alternativa facile e leggera che mette tutti d’accordo. Sì perché qui non si mette in discussione il fatto che il gâteau di patate è un piatto della tradizione campana dal successo assicurato, ma non sempre si ha voglia di accendere il forno. Inoltre quella che andiamo a proporre sarà una versione vegetariana, senza salumi. Ma nulla toglie che si possano aggiungere tutti gli insaccati per dare un gusto maggiormente deciso al piatto.

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti del gâteau di patate in padella l’alternativa facile e leggera che mette tutti d’accordo.

Dunque gli ingredienti per 6-8 persone sono:

800 gr di patate;

1 uovo;

200 gr di provola;

50 gr di parmigiano;

burro;

pangrattato;

sale e pepe quanto basta.

Passiamo dunque alla preparazione.

Il gâteau di patate in padella l’alternativa facile e leggera che mette tutti d’accordo

Si comincia con il bollire le patate. Il tempo dipende dalla grandezza dei tuberi, in media si calcola dai 35 ai 40 minuti. Per controllare la cottura basterà bucarle con i rebbi di una forchetta. Quindi pelarle e schiacciarle con uno schiacciapatate. Unire dunque il parmigiano, sale, pepe e uovo. Girare bene il composto fino a ché tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Mettere sul fuoco una padella antiaderente ben imburrata e cosparsa di pangrattato. Versare quindi la metà del composto, livellarlo bene con le mani. Poi cospargere la superfice con la provola tagliata a pezzetti.

Versare quindi l’altra metà del composto e livellare bene facendo attenzione a chiudere bene i bordi. Coprire con un coperchio e lasciare cuocere 7-8 minuti. A questo punto prendere un’altra padella della medesima larghezza, imburrarla e cospargerla di pangrattato e con attenzione capovolgerci il gâteau. Aggiungere dei fiocchetti di burro in superfice, chiudere il coperchio e far cuocere per ulteriori 5 minuti.

Il gâteau di patate in padella è servito. Suggeriamo di lasciarlo riposare qualche minuto prima di servirlo

Buon appetito.