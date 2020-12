Dopo un anno di alti e bassi il futuro dell’oro è ancora molto incerto e le prossime sedute saranno decisive. Come vedremo, infatti, le indicazioni che arrivano sia al medio che lungo periodo sono abbastanza contraddittorie e forse non è questo il momento giusto per aprire posizioni di lungo periodo.

Già settimana scorsa avevamo scritto che le ultime due settimane dell’anno sarebbero state decisive per il futuro dell’oro. La prima è passata senza che nulla sia cambiato. Rimane, quindi, poco tempo per capire se il mese di dicembre permetterà di chiarire gli scenari di lungo periodo riguardanti l’oro.

Il futuro dell’oro è ancora molto incerto e le prossime sedute saranno decisive: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 23 dicembre in rialzo dello 0,27% rispetto alla seduta precedente a quota 1.883,2 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dello 0,30%.

Time frame settimanale

Sono ormai due settimane che la tendenza in corso è in bilico con le quotazioni che si muovono in prossimità dell’importante livello spartiacque 1.882,7 dollari.

Solo una decisa chiusura lontana da questo livello farebbe chiarezza sul futuro del metallo prezioso.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece, le quotazioni potrebbero dirigersi verso area 2.100 dollari.

Da notare che lo Swing Indicator è in posizione rialzista.

Time frame mensile

Per il lungo periodo la situazione è molto confusa.

Da un lato abbiamo le quotazioni che hanno chiuso sopra la resistenza in aera 1.845,8 dollari, dall’altra non sono ancora riuscite a rompere la resistenza in area 1.990 dollari rotta la quale il prezzo dell’oro si catapulterebbe verso area 3.500 dollari.

Se a questo si aggiunge che il segnale dello Swing indicator è ribassista, si comprende come la situazione sia molto confusa.

Prima di aprire posizioni di lungo respiro attendere, almeno, la chiusura di dicembre.