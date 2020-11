Dopo la settimana appena conclusasi il Future EuroStoxx50 è pronto per un rialzo del 60% nei prossimi mesi. Questo è il responso dell’analisi grafica e previsionale. Tuttavia bisogna tenere conto della situazione di incertezza in cui versa il Vecchio Continente a causa della pandemia da Covide-19. L’evoluzione del contagio, infatti, sebbene in una fase di stallo resta sempre a livelli molto preoccupanti. Basti pensare che l’Austria ha deciso per il lockdown totale e anche nel resto d’Europa le maglie vanno sempre più stringendosi.

In una situazione del genere il Future EuroStoxx50 che ha come sottostante un indice che contiene i principali titoli dei Paesi dell?eurozona, non può essere tradato senza la necessaria prudenza che deriva da una situazione al contorno molto difficile. Bisogna, quindi, non sono individuare i potenziali obiettivi rialzista, ma anche i livelli chiave al di sotto dei quali abbandonare lo scenario al rialzo.

Il Future EuroStoxx50 è pronto per un rialzo del 60% nei prossimi mesi : le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il Future Eurostoxx50 (quotazioni) ha chiuso la seduta del 13 novembre a quota 3.438 in rialzo dello 0,17% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma lo spazio al rialzo è molto limitato in quanto il III obiettivo di prezzo è molto vicino. Il raggiungimento di questo traguardo potrebbe portare a un ritracciamento fino in area 3.316 dando un’ottima occasione di acquisto a chi è rimasto fuori dal rialzo in corso.

Una chiusura giornaliera inferiore a 3.316 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Le ultime due settimane hanno dato un fortissimo segnale rialzista com la rottura di importantissime resistenze (area 3.314) con volumi in aumento. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una continuazione al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 3.314 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame mensile

Dopo mesi di incertezza, la chiusura di novembre potrebbe dare la svolta sul Future EuroStoxx50. Come si vede dal grafico, infatti, il mese potrebbe chiudere sopra l’importante resistenza in area 3.215 I obiettivo di prezzo). In questo caso si aprirebbero le porte a una continuazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. La massima estensione si trova in area 5.430 con un potenziale rialzo del 60% dai livelli attuali.

