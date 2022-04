Settimana il report sul Ftse Mib Future si intitolava Nonostante tutti gli sforzi dei tori il ribasso sul Ftse Mib Future potrebbe continuare. La settimana appena conclusasi non ha aggiunto nulla a quanto sapessimo già.

L’andamento, infatti, è stato laterale e, in particolare, sul time frame settimanale la barra è stata di inside rispetto a quella precedente. Quindi, ancora una volta il Ftse Mib Future recupera dai minimi, ma il ribasso potrebbe non essere stato ancora scongiurato

Nel seguito di questo report, quindi, andiamo a individuare i livelli più importanti oltre i quali la lunga fase laterale potrebbe finalmente terminare.

Il Ftse Mib Future recupera dai minimi, ma il ribasso potrebbe non essere stato ancora scongiurato: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 14 aprile il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 24.287 in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dello 0,31%.

Time frame giornaliero

Come si vede dal grafico è ormai da metà marzo che le quotazioni, a livello giornaliero, si stanno muovendo all’interno del trading range 23.691 – 24.865.

Una chiusura giornaliera superiore a 24.865 potrebbe fare scattare l’ultimo movimento rialzista che potrebbe completare la proiezione in corso. L’obiettivo più probabile dopo 24.865, infatti, potrebbe collocarsi in area 26.765, III obiettivo di prezzo e massima estensione rialzista.

Una chiusura giornaliera inferiore a 23.691, invece, potrebbe avere un impatto meno importante proiettando le quotazioni verso l’importantissimo supporto in area 22,695. Solo una chiusura giornaliera inferiore a questo livello, confermata da una chiusura inferiore a 22.460, potrebbe aprire le porte a una continuazione del ribasso fino all’obiettivo più probabile in area 18.465.

Time frame settimanale

Per la quinta settimana consecutiva le quotazioni non riescono a rompere in chiusura di time frame il livello chiave in area 24.420. Fino a quando non assisteremo a questo break, lo scenario più probabile è sempre quello che vede le quotazioni del Ftse Mib Future scendere fino all’obiettivo in aera 20.745.

Qualora, invece, la chiusura settimanale dovesse rompere la resistenza in area 24.420 prenderebbe forza lo scenario rialzista. In questo caso una conferma si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 25.131. In questo caso, il Ftse Mib Future potrebbe accelerare verso l’obiettivo in area 31.710.

Oltre questo livello, poi, gli ulteriori possibili obiettivi sono quelli indicati nel riquaadro rosso.